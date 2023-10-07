Apink恩地演唱會與粉絲自拍合唱勁寵粉　邀求婚成功情侶上台合照

韓國女團Apink主唱鄭恩地近日（5日）在香港完成演唱會《JEONG EUN JI ENCORE CONCERT [Travelog] IN HONG KONG》尾場，她一連送上多首代表曲回饋香港粉絲多年來的支持及愛戴。



鄭恩地以《Journey For Myself》揭開演唱會序幕，連串帶來了《Away》，大曬實力唱功，對香港已非常熟悉的恩地更以廣東話大讚香港粉絲「Panda（Apink粉絲名）世一」和「心心」。其後恩地隨即唱出《It's OK》及《Hopefully Sky》，令粉絲聽出耳油。由於今天是平日，貼心地恩地亦有問現場觀眾是否放工趕到演唱會，希望大家可以通過今晚釋放上班的壓力。

鄭恩地今天完成Encore演唱會香港場尾場。（葉志明攝）

鄭恩地全場不斷與台下粉絲互動，氣氛相當好。（葉志明攝）

除了韓文歌外，鄭恩地亦唱出了A-Lin的《摰友》，可謂誠意十足，但她表示唱得有點可惜多謝大家包涵。其後鄭恩地表演《LOVE DAY》和《All For You》時更拿起手機與現場觀眾邊自拍邊合唱，竉粉到不得了。演唱會期間恩地得知有粉絲7月求婚成功後，除了大方祝福外，她更邀請兩人上台合照。

鄭恩地邀請求婚成功的情侶粉絲上台。（網上圖片）

最後恩地講到：「Encore來到香港比第一次來不緊張，我會儘量來多一點，你們也要想念我多一點。」她坦言Apink去年很大的決定，當時無法即時與大家溝通，因而覺得擔心。幸好粉絲都非常信心Apink成員，承諾以後不論以任何身份見大家，都希望大家會繼續支持她，恩地也會一直成為大家的粉絲互相支持。

鄭恩地用廣東話大讚香港粉絲「Panda世一」！（葉志明攝）

恩地繞場一周與粉絲近距離接觸。（網上圖片）

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