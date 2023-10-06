你好我的大夫 | 區明妙喊戲感染觀眾　自爆現實中被動：要人哋追

由方駿釗（嘟嘟）監製、黎倩儀編審的《農本方25周年呈獻：你好，我的大夫》，逢周一至五晚8點半翡翠台播映，主要演員包括蔡思貝、何廣沛、陳嘉慧、吳偉豪、游嘉欣、孔德賢和許俊豪等。



昨晚（5日）一集有兩大高潮位，上回講到寶爸（李啟傑飾）擄走麥寶（區明妙飾）後，為了換取毒品竟將親生女兒交予不法之徒，肉隨砧板上的麥寶慘遭灌藥兼在失去意識的情況下被拍裸照。麥寶雖然最終幸保清白兼獲救，但因覺得一切因Ed師兄（孔德賢飾）拒愛而起，加上擔心裸照被公開，變得空洞又失落的她對Ed師兄不瞅不睬之餘，更回復任性狀態濫藥麻醉自己。Ed師兄見狀感到相當內疚，糾纏一輪後終向麥寶坦白內心真實感情，二人最終攬在一起…之前在《愛上我的衰神》中憑被殺死後的怨恨眼神贏盡焦點的妙妙，這次再憑空洞眼神懾人心魄，一串串淚水從失焦的雙眼落下，相當有感染力。

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靠煲韓劇學演戲 感激李啟傑教就位

問到妙妙如何代入角色，她指除了平時煲韓劇時多留意其他演員演繹方法外，拍攝當時的狀態亦令她事半功倍：「印象中嗰陣仲開緊另一套劇，有時可能要拍完一邊又趕另一組，瞓得好少，所以有時個樣會特別攰，咁就啱啱好符合咗個角色設定喇。」談到被綁架及灌藥一幕，妙妙感激「老竇」李啟傑教路：「同李啟傑都唔係第一次演父女喇，所以都有啲默契，佢有教我點樣就位。」劇中角色勇敢追愛，問到現實中的她又會否追男仔時，妙妙笑言：「現實中我比較被動，要人哋追，哈哈！」

另嘉應（蔡思貝飾）小產之謎亦於同集揭盅，原來嘉應當年在清勁（何廣沛飾）飛赴泰國義診期間發現自己懷有對方骨肉，並前往泰國尋找當年已分手的清勁；但因清勁全程表現冷淡，嘉應未敢將真相說出口，並在混亂間意外跌倒兼流產。昨晚清勁透過錄音得悉事件來龍去脈，及終於洞悉嘉應對自己壓抑多年的感情，不想與嘉應再行冤枉路的清勁力求重修舊好，不過這回卻輪到受過太多傷害的嘉應斷然拒絕：「你覺得過去放低就放低咁容易？」二人關係再呈膠著狀態......

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思貝為錄音場口設計不同造型及肢體語言

據劇組透露，昨晚嘉應錄音一幕暗藏心思，為了讓錄音場口更真實及有感染力，思貝與導演商量過後，不但爽快地換上多個不同造型錄音方便觀眾區分時間，更刻意設計了攬公仔、托腮、對住定情藥囊、躺在床上、瑟縮家中暗角等不同肢體語言，突顯錄音時的不同心理狀況；如此用心演戲，難怪近日吸獲大量正評，被讚相當勤力及Keep住有進步。昨晚嘉應忍淚致電廣沛一幕亦極有感染力，表面上只是說著瑣事的嘉應，內心其實隱藏極大痛苦及秘密，思貝亦演活了落力壓抑內心傷痛、但淚水卻又忍不住的狀態；如此好戲兼細膩，難怪有內地網民直指她是劇集「實力擔當」。