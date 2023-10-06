雯雯坐完月再開收費會員帳戶分享家事　與張致恒合力賺奶粉錢

張致恒（Steven）和太太雯雯區燕雯2019年奉子成婚，轉眼間四年抱四而且4人個都是兒子，細仔天樂剛出世滿月不久，兩夫婦又開始落力搵奶粉錢，雯雯更再重施故技開收費帳戶招會員。



張致恒（Steven）和太太雯雯區燕雯第四名兒子天樂早前出世，榮升六口之家。（IG：@stevencheung）

細仔天樂滿月，雯雯終再更新社交網分享合照。（IG：@ugly_mama）

一家六口加3隻狗、2隻龜，Steven今年7月孻仔未出世時，曾透露每月開支高達3萬元，財政壓力甚大。雯雯之前曾開設收費IG帳戶，希望增加收入幫補家計，高峰時有243位粉絲，以每位月費$50計，靠IG月費賺取$12,150。不過此舉受到一眾網友抨擊借家庭事來賺錢，生B前雯雯將此收費制取消揚言自己不堪壓力，求大家放過。

截至7月29日，雯雯收費帳戶已有236位會員。（IG：@UGLY_MAMA）

富二代網紅Sean亦有爆料指雯雯自打嘴巴。(ig圖片)

隨著細仔天樂出世，STEVEN與雯雯又宣布新動向：「我開咗一個新嘅收費Ig，主要係想分享屋企嘅日常生活短片，例如同小朋友嘅互動，同埋分享煮食心得。如果有興趣嘅話，可以去inbox我，50蚊一個月，感謝大家嘅支持。」而雯雯亦有更新IG STORY表示：「4寶嘅長段片VLOG，會喺呢個新IG，有興趣嘅話可以去FOLLOW，$50 1個月，想FOLLOW可以INBOX」二人所指的新帳戶是同一個，看來夫婦二人決定同心合力經營，賺錢養家。截至10月6日下午3點，有6位粉絲課金成功FOLLOW。

Steven張致恒發文指開設了新收費帳戶。（IG：@stevencheung）

雯雯指嘅新收費帳戶，同Steven張致恒所指係同一個。（IG：@stevencheung）