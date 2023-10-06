你好我的大夫｜李啟傑做獸父搶戲　一幕戲超有《喜劇之王》既視感

無綫（TVB）劇集《你好，我的大夫》除了蔡思貝、何廣沛、吳偉豪、游嘉欣、陳嘉慧、孔德賢等主要演員外，有不少演員例如區明妙和史穎喬等都十分搶鏡。最近數集故事講到區明妙被親生爸爸交給不法之徒換毒品，更被拍下裸照。



李啟傑飾演區明妙的獸父。（《你好，我的大夫》截圖）

第18集中，獸父被監禁十幾數年出獄後再遇見區明妙，初時百般討好但其實他的本性分毫沒改，見區明妙沒有理會他後，就說：「你仲喺度扮清高，你係我生㗎，我同你老母都係地底泥，你都係同我哋一樣係地底泥呀！」推跌了區明妙後，他更說：「老豆要靠你開飯㗎！冇你喺手我點開餐呀？」

李啟傑飾演區明妙的獸父。（《你好，我的大夫》截圖）

部份觀眾應該會覺得這個「獸父」相當熟口面，其實他就在《愛．回家之開心速遞》中飾演「杜演」的李啟傑。綠葉之中李啟傑算是近年曝光較多的一位，其一是因為《愛．回家》的杜演一角入屋，「噏唔出名」但最少也有人認得，其二是因為他出色的演技。每論是早年《秀才遇著兵》的貪污捕快，《愛．回家》的杜演或是《你好，我的大夫》的區明妙獸父，都有不同演釋，予人不同的感覺。說起來，在18集那一幕，李啟傑說出「老豆要靠你開飯㗎！冇你喺手我點開餐呀？」那一句的時候，還予人一種《喜劇之王》「你唔做舞女我邊有錢，我冇錢點養你呀？！」的既視感。

《喜劇之王》「你唔做舞女我邊有錢，我冇錢點養你呀？！」（網上圖片）

雖然在戲劇世界經常做惡人，但他現實卻完全不一樣。97年入行的他，曾就讀演藝學院的他，因為生活問題，被迫在第二年退學，而李啟傑習慣自力更新，所以即使生活困難，依然樂觀面對。李啟傑早前接受《香港01》訪問時，就透露最難捱時期試過三餐只吃饅頭，他說：「麵包 饅頭之類啦⋯⋯挨世界係咁㗎啦。」直言除了做演員外也要兼職幫補生計，他說：「「幕後小工之類，舞台同外面製作公司多....現實中當然遇過杜演呢類導演啦， 杜演呢個角色，其實係名類導演唔同時期嘅一個縮影，任何人任何演員導演有時都會出現咁嘅特質。」