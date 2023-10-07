你好我的大夫｜4大犯駁位　全部中醫都冇發現孔德賢有末期癌症？

TVB劇集《你好，我的大夫》剩下最後5集，迎來尾聲但劇情就大暴走。常言道：「TVB劇經常唔合情理！」雖然一手攀石一手接電話，飛身跳過幾十米遠外的平台這些比較誇張的情節已經少見，但近年的劇集也存在不少令人摸不着頭腦的情節。



點樣解釋孔德賢忽然末期癌症？（《你好，我的大夫》截圖）

話說在先，其實不少觀眾都發現《你好，我的大夫》為贊助商贊助製作的劇集，對於劇中稍為有點多的植入式廣告也是見怪不怪，更何況以往TVB甚少製作中醫題材的劇集，所以對《你好，我的大夫》和贊助商抱有好感的觀眾不在少數，從過去一個月的收視就可知一二。

5個中醫都睇唔出/留意唔到孔德賢有末期癌症，真係好失敗！（《你好，我的大夫》截圖）

奈何劇集中光怪陸離，突兀的情節還是偏多。就以最近劇情為例，在孔德賢與區明妙終於修成正果之際，忽然又講孔德賢原來身患末期癌症？以大眾所知，末期癌症常見症狀有倦怠有疼痛、厭食、便祕、失眠、焦慮不安、憂鬱等問題。要說服觀眾的話，最基本是不是幫孔德賢預先幾集弄個「生Cancer化妝」？最起碼也要像《破毒強人》的陳豪一樣，看得到消瘦和時不時要食藥吧。中醫可醫治癌症是偶有聽聞，但總不能講到變「神藥」可以食到孔德賢面色紅潤吧。5個中醫同事都留意不到孔德賢有末期癌症，有點說不過去吧。

末期癌症都咁精神。（《你好，我的大夫》截圖）

續前言，《你好，我的大夫》具有濃厚的「中醫味」，可能想帶出中醫有多好的關係，劇情十分故意地製造中醫與西醫之間的矛盾，例如「六君子」初期就醫時就曾經偷偷地為病人施針和配藥，第一集亦以何廣沛的經歷，在飛機上因施針施救與空姐爭執。

違反守則冇後果，仲可以自己開診所，有冇咁兒戲呀？（《你好，我的大夫》截圖）

肯定有人會說：「睇故唔好駁故啦！」不過現實中是否又會出現這些例子？一名中醫真的不知道當病人接受西醫治療時，不能夠同時食中藥？新聞都有講，中西醫可以配合，但重點是「配合」兩個字呀！感冒發燒睇中醫時，醫師也會叮囑：「食呢劑嘅時候唔好食必理痛呀！」或者問：「你仲有冇食其他藥？」連普通市民都明白的病理，為什麼套在何廣沛、蔡思貝這些專業中醫身上就忽然失憶？

成年人都唔識避孕，唔會係唔用安全套，走去計經期掛？（但係又計唔準）。（《你好，我的大夫》截圖）

突兀的情節不止兩件事，又例如蔡思貝因意外而懷孕，如果劇集設定在「舊時」的話都尚且可以接受，但試問情侶拍拖會不會忘了避孕這回事？更不用說他們已不是中學生，而是正在讀中醫的大學生。忘了避孕這檔事，是因為窮，還是蔡思貝、何廣沛其中一人有意為之？

可唔可以壞多少少。（《你好，我的大夫》截圖）

點解冇報警？（《你好，我的大夫》截圖）

前幾集劇情也提及區明妙被獸父賣給不法份子，按照以往劇集的走向習慣，應該是區明妙被賣後出現性侵情節，被影裸照後勒索。不過這次就溫和得多，跳過了一個性侵情節，但現實中的「壞人」會不會只是影裸照就算數？如果是現實情況，可能學古裝片一樣「賣你去妓寨」寫實得多。