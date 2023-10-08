前《3日2夜》女神曾遇彈票黨　被騙走5萬元Hermès手袋街上爆喊

前TVB藝人陳約臨（Kelly）曾在東京奧運中訪問「劍神」張家朗因採訪失態而聲名大噪！已升呢做日本人妻的她早前就回港，作客好姊妹蔡嘉欣的YouTube channel，並大爆自己兩年前遇上職業騙徒，被騙走5萬元Hermès手袋的經過。

大家要小心！（截圖）

不足一日就售出手袋，當時難掩喜悅。（截圖）

陳約臨透露兩年前將價值5萬多的Hermès手袋放到網上平台放售，Post出當天就收到一名買家稱有興趣並相約明天可到尖沙咀地鐵交收，當時陳約臨顯得非常興奮，並答應對方要求。怎料，交收當天買家稱仍在開會，安排兒子到場交收，而兒子代買家檢查手袋後就稱會匯款到陳約臨的戶口，但等了45分鐘：「佢又問我攞另一戶口，咁又等等等，等到好攰，最後佢過咗數，但竟然係支票，之後對方話唔係，總之我覺得好辛苦，個小朋友企咗喺度45分鐘好辛苦，我企喺度45分鐘都好辛苦，我最後畀個袋嘅原因都係覺得個小朋友企喺度好辛苦，咁我就畀個袋佢，送咗出去。」

對方安排兒子交收時曾出現疑惑！（截圖）

之後，蔡嘉欣就爆陳約臨就隨即向廣大朋友宣布喜訊：「一日就賣出個袋啦，仲收咗幾萬蚊。」而買家亦好熱心再發訊息給陳約臨：「小姐，多謝你，我收到個袋啦！如果你以後要放咩袋就話比我聽啦。」但一小時候，對方又改口：「小姐你個袋係假㗎喎。」更要求陳約臨退回5萬元。陳約臨隨即檢查網上銀行：「彈票！」同時她又發現對方已將她列入黑名單。陳約臨在街上大喊，並選擇報警，最後她提醒大家騙徒將無效支票到事主的戶口，戶口結餘有增加，但原來不代表轉帳成功，因銀行處理支票時需要一至兩個工作天核對資料，確認支票有效才存入收款戶口的可用結餘，如支票失效便會彈票。

最後發現彈票！（截圖）

在街上爆喊！（截圖）