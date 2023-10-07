呂方太太澄清冇借錢望取回公道　邵子風不滿被嘲食軟飯：同我對質

蝦頭（楊詩敏）舊愛邵子風日前在網上公開向呂方太太伍惠寶（Rainbow）追數70萬元，事件持續發酵，今日（7日）邵子風再出Post直斥有人是「好X嘔心呀企業家！」又指對方聲稱借錢用作投資，但從不報告生意進度，甚至最後公司執笠，申請破產，但仍過着富貴生活：「住大屋、揸靚車、養番狗、打本俾（畀）細佬做生意…就係唔找數！執左（咗）公司好似大X晒咁！」言詞間夾雜不少粗口，似乎十分氣憤同激動：「天實收你！我話嘅！我發誓講一句！天一定收你！」

呂方一家三口。（呂方Facebook）

其後伍惠寶出面澄清，回應網民不涉及借錢：「邵先生白紙黑字入股的， 我有文件作證， 不過公司當時經歷運動及疫情，絕對沒有條件股東退股便立即退股，這是一個非常正當的商業行為，而不是隨心情而設立的遊戲！」對於有網民指以為呂方好正經，她就回覆：「呂方是好正經，這是股東入股的事情，唔知道跟我先生有什麼關連？？不過邵先生以為他是公眾人物便可以任意妄為，亂說一通，他想在這個平台公審我，我都想取回一個公道。」

邵子風在網上公開向呂方太太伍惠寶（Rainbow）追數。（IG@deansiu）

之後一名疑似是伍惠寶弟弟的網民「Kelvin」就留言：「我間茶飲檔，係我自己儲十年錢開嘅，你話係家姐打本畀我，你有無咁樣講過！你有冇真憑實據！你咁樣講，係詆毀咗我十年嘅努力，嚴重損毀我嘅聲譽。我每一個朋友都支持我開舖，都知道每一蚊都係我自己出。你唔認食軟飯，亦都唔好屈我係靠屋企人開舖。我覺得你至少要為呢句說話，公開向我道歉。」邵子風即反擊：「講多一次呀，呢個講法，唔係我提出嘅，係你家姐把口講嘅！你家姐點解咁講，你要問佢。你問佢，佢唔認，正常啦！不過佢同人咁講，唔係我控制到。」Kelvin再留言：「我家姐欠錢，同佢老屈我有咩關係？」邵子風又認為對方是為伍惠寶出頭：「都係果（嗰）句啦！如果你要代你家姐出頭，你出嚟同我傾，我幾時都歡迎！我去探你又得！」兩人在網上對質，掀起罵戰。

有網民指邵子風成世食軟飯。（IG@deansiu）

此外，有網民指邵子風成世食軟飯，他就大方回應：「對於所有不實指控，隨時歡迎當面對質！我多年來都係做生意，夠食夠駛比較知足，連同普通朋友食餐飯都習慣埋單，亦從不欠人人情。」其後他又出Post指自己的Facebook被hack：「有人想hack我個facebook…如果我呢排有乜事發生，大家知道要去搵邊個啦！」

出Post指自己的Facebook被hack。（IG@deansiu）