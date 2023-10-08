大佬B吳志雄餐廳斬人事件後生意差全部執笠　再投資三千萬搞會所

曾在《古惑仔之人在江湖》中飾演「大佬B」的吳志雄自從淡出影圈後，轉戰內地發展，除了四出登台唱歌之外，還進軍飲食界，在內地開設私房菜及火鍋店，生意搞得有聲有色。2021年大佬B與朋友合資人民幣1500萬在深圳開設私房菜「志雄廚房」旗艦店，面積超過3,000平方米（約32,291平方呎），裝修豪華，不少圈中好友都有去幫襯。不過近月餐廳多次傳出已結業的消息，大佬B曾在6月時拍片澄清，強調餐廳仍在營業中，直至上個月有網民爆料指餐廳已經執笠，日前大佬B接受傳媒訪問時直認於深圳開設的5間餐廳已經全部結業。

2021年大佬B與朋友合資人民幣1500萬在深圳開設私房菜「志雄廚房」旗艦店，當時更大力宣傳。（微博圖片）

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去年9月前亞洲先生黃竣鋒在大佬B的餐廳外遇襲。

大佬B在接受訪問時透露自去年9月前亞洲先生黃竣鋒在他的餐廳外遇襲後，生意一落千丈，為了維持餐廳運作，大佬B四出登台，一年接了120場騷，但期間卻發現餐廳陸續出現很多問題，除了有人監守自盜之外，又有部分股東簽帳不還，甚至將原本應該入落餐廳戶口的錢據為己有，最後他唯有忍痛結業。而大佬B亦已經報警，全部交由法律處理，由於之前曾私底下向朋友借錢開設私房菜餐廳，為了還清債務，大佬B狂接登台騷，即使要花成日先去到目的地，他都照接，更完全沒有怨言，只希望盡快還錢給朋友。

於深圳開設的5間餐廳已經全部結業。（網上圖片）

令人唏噓！（網上圖片）

雖然大佬B一手建立的飲食王國付諸東流，但仍無損他的雄心壯志，近日他就帶領7位80後投資者再於深圳大展拳腳開設私房菜會所，今次總投資額超過三千萬，他透露現正裝修中，預計11月開張，會所共三層，每層逾九千呎，設有室內高爾夫球場、雪茄吧、KTV等，更請了米芝蓮廚師打理，相當大手筆！

大佬B再大展拳腳。（影片截圖）