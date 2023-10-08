林家棟傳回巢TVB擔任製作部高層　無綫深夜即發聲明回應

昨晚（7日）有媒體報導，指林家棟相隔22年重返娘家，並擔任製作部高層崗位。據知這次能夠打動林家棟回巢的並非志偉哥，而是TVB投資方主動聯絡林家棟，消息寫得言之鑿鑿，還向一位前TVB極高層查詢⋯⋯

自從曾志偉（志偉哥）開始擔任TVB總經理，過去都傳出他親自出馬力邀好友回巢拍劇或上綜藝節目。（葉志明攝）

望林家棟協助打造香港本土劇

報導指投資方相當欣賞林家棟在電視圈和電影圈的成績，故此TVB向他招手，打算把製作重任交給他，為TVB製作更多香港本土劇集，重現昔日TVB劇集收視佳績的光輝日子！報導更向曾擔任過TVB總經理及董事的何定鈞求証，更指何定鈞証實消息，但追問是否曾聯絡林家棟，何就表示不能答，而79歲何定鈞更表示考慮出山回TVB。

不過TVB亦好快還擊，深夜發表聲明

企業傳訊部回覆傳媒查詢:

近日有消息指影帝及專業影視製作人林家棟先生加入無綫電視擔任製作部要職，公司對有關傳言未有所聞；本公司行政主席許濤先生較早前在記者會上已回應傳媒，表示並不認識何定鈞先生，亦未曾與對方接觸過。

傳林家棟回巢TVB擔任製作部高層。（陳順禎 攝）

林家棟曾效力TVB13年。（《難兄難弟神探李奇》影片截圖）

林家棟憑電影《樹大招風》奪得金像獎最佳男主角殊榮。（黃國立 攝）

傳TVB投資方望林家棟協助打造香港本土劇

林家棟除了在電視圈和電影圈發展取得不錯成績外，一向熱愛演藝工作的他，也曾經積極在幕後發展，過去曾擔任電影監製及編劇等。過去他編劇的作品最為人所熟悉的代表作是謝賢（四哥）所主演的電影《殺出個黃昏》，四哥因為這部電影奪得人生第一個影帝獎項外，而林家棟亦因為這部電影得到了香港電影評論學會認可奪得「最佳編劇」。林家棟在影視圈發展長達30多年，對於製作方面並不陌生，尤其熟悉香港影視運作。故此TVB向他招手，打算把製作重任交給他，為TVB製作更多香港本土劇集，重現昔日TVB劇集收視佳績的光輝日子！

據了解過去曾擔任過TVB總經理及董事的何定鈞有傳將會回巢TVB，並擔任TVB高層。最近何定鈞更向媒體透露已經證實林家棟會回巢TVB，至於其他詳情尚未透露！

林家棟亦因電影《殺出個黃昏》得到了香港電影評論學會認可奪得「最佳編劇」。（梁碧玲攝）