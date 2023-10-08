TVB主播黃珊43歲依然省鏡　修身唔靠運動：吃飯後還是會凸肚子

TVB新聞主播一直是網民討論的熱話，現年43歲的黃珊從業而來也不乏支持者，雖然黃珊已踏入「中女」行列，不過她的膚卻如少女般嫩滑，令不少人羨慕不已。日前（07/10）黃珊在IG分享她的運動哲學。



TVB新聞主播黃珊。（網上圖片）

黃珊表示，她的運動選單是多元的，除了跑步外還會有跳繩、游水、跑步、HIIT（高強度間歇訓練）、拉筋、打籃球，多元化會令「運動」變得更為有趣。第二點，她會將運動時間縮短甚至「斬件」，以20分鐘為一個單位就可以「攝時間」做運動。第三，選擇不用伴的運動，因為可以隨時開始隨時完結。第四，不用強迫自己做到最好，因為有做運動總比沒有做為好，「Hea」不緊要而最重要是養成習慣。

TVB主播黃珊分享個人運動哲學。（IG@toniwongshan）

黃珊43歲都keep到好似少女咁。（IG@toniwongshan）

關於「Hea」做運動的哲學，黃珊也表示，做運動視乎個人的目的。她說：「減肥是3分運動7分飲食。」控制飲食才是減肥的唯一方法，所以在這種運動模式下，只是令她沒有很多贅肉：「只是令我沒有很多贅肉而已，吃過飯后（後）還是會凸肚子的。」

黃珊依然fit爆。（IG@toniwongshan）

她也說，在心理層面上做運動是令自己有「原來我也蠻不錯」的想法，而自律帶來自信，自信則令人積極，積極會帶來改變，好的改變就會令人更快樂。她坦言不會節食，因為食物與快樂有關，也不想被磅數框着自己。最後，她也說持續運動後發現一個問題，就是沒有好好休息。她說：「不止身體，心靈也要好好靜養，未來最想學會冥想，對一個不能停下來的人，可能比完成馬拉松還艱辛。」

黃珊身材唔錯。（IG@toniwongshan）