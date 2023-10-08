林芊妤唔想仔仔成面試機械人　被爆遲到仍有特權見面Coffee即回應

Coffee曾失誤幫彥彥報讀兩所幼稚園，令唔少網民以為佢怪獸家長上身，要彥彥日讀2間幼稚園。（IG圖片）

Coffee（林芊妤）不時在社交網分享湊仔日常，4歲半嘅翟德彥（彥彥）現於蘇浙幼兒園就讀，Coffee今日發文表示彥彥將於明年升讀小學，由於自己未有安排彥彥做任何溫習或參加面試班，令人覺得佢太過放鬆，但Coffee認為「我不希望把兒子訓練成面試的機械人，我跟老公也不願意給他多餘的壓力，我認為總有適合的學校，會欣賞他的性格和個人之處。」她認為每個小朋友都有個人優點，就算被拒收，都不代表小朋友唔夠好，對她來說，小朋友身心發展最為重要。

彥彥現讀蘇浙幼兒園，Coffee曾解釋係因為想彥彥加強國語能力。（IG圖片）

Coffee又分享了早前陪彥彥面試時嘅經歷：「 看到有家長因為小朋友要提早離場表現未如理想，然後就一面冷漠很生氣地自己走出學校，小朋友跟在後面忍不住大聲哭，我當時真的很想過去擁抱一下這位小女孩。」Coffee認為小朋友面試時，獨自面對陌生環境已經需要很大勇氣，所以無論結果是好是壞，家長都應該給予鼓勵發稱讚。「這是父母自己也需要學習的，別讓教育制度改變初心。」

Coffee希望家長們重視小朋友身心發展，「別讓教育制度改變初心」。

帖文一出，獲不少網民讚好，但亦有網民留言指Coffee之前同彥彥去港大同學會小學面試時遲到，但仍獲得機會，並問︰「點解講到唔care interview 但最尾都入去？」向來樂於解答網民疑問嘅Coffee表示自己當日確係遲到，亦確係獲准內進。「不過入到去佢哋已經解釋咗彥彥會被取消資格。」之後又自爆當日係因為搵唔到位，所以搞到遲到，仲話自己唔係唔著緊面試，只係唔會特別迫彥彥。