素海霖新作秘探「香港色情水療」　演按摩師動作有難度︰要NG兩次

香港首位AV女優素海霖（繪麗奈，Erena），於今日（10月9日）宣布推出個人第五部AV作品，並於官方網頁有最新預告。繼第四部作品玩劇情後，今次素海霖又有新搞作，由於今次以傳聞中香港色情水療中心作主題，她在片中會飾演按摩師，更有場野外露出的大作戰，素海霖在接受訪問時表示，二者當中，有一樣一直想嘗試，今次終於如願以償。



今次是素海霖第五部作品，主題亦再一次與香港有關。（網上圖片）

由於來自香港的身份，素海霖繼上次飾演廣東話老師後，今次又飾演香港色情水療中心的技師。到底香港有冇色情水療中心，就不得而知，但今次Erena就聲稱過足癮。「我平時都有去按摩，不過係搵女技師。未入行前，都喜歡睇按摩師主題，覺得按按下突然搞埋嘢，好鹹濕咁，所以在拍攝時特別緊張。雖然今次不是劇情片，但這個題材在日本非常流行。」

素海霖飾演按摩技師，歡迎男主角來到水療中心。（預告截圖）

另一新嘗試是野外露出大作戰，素海霖於水池中跟男主角大戰，不過向來怕熱的她，就覺得這個情節比較辛苦，甚至要NG兩次，莫非有高難度動作？「因為係真野外，地點好偏僻，所以有好多昆蟲，不是蚊這麼簡單，例如有蟬，嚇到我大叫要NＧ兩次。」

今次有戶外大戰場面，看來刺激但拍攝時相當吃力。（預告截圖）

加上當日天氣炎熱，Erena指今次拍到差點中暑。「這是拍攝以來最攰的一次，唔係做到好攰，係因為熱得太耐，又可能體質問題，拍到最後真係有少少中暑感覺。」談到野外大作戰，Erena就表示向來不太熱衷︰「我怕熱又怕昆蟲，雖然感覺會有啲刺激，但唔可以太熱，唔係真係會做到暈，哈哈……」