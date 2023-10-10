香港人在北京｜兩大未來TVB花旦竟屈居吳若希　背後原因一講就明

《香港人在北京》昨日播出第一集，幾位主角都分別出場，作為視帝的陳展鵬向來是收視保證，不過女一由吳若希擔演則令觀眾有所奇怪，如果要用卡士去衝量，無綫（TVB）有大把花旦人選，甚至同劇已經有更合理的選擇。

視帝陳展鵬向來是收視保證。（劇照）

在《香港人在北京》當中，蔡潔擔任女二的角色，她在TVB未曾試過女一，但講人氣與入屋度，近一兩年可以說是升得最快的其中一位，尤其是年頭《一舞傾城》播畢後，所以今次《香港人在北京》被吳若希壓住其實頗令人奇怪。

蔡潔近年在TVB上位速度甚快。（IG：@jackykycai）

還有另一位陳星妤，明顯是TVB力捧的小花，同樣靠《一舞傾城》成功上位。蔡潔與陳星妤肯定是未來TVB的花旦級人馬，反而吳若希一直主力在樂壇發展，今次竟然撼贏，究竟是甚麼原因？

陳星妤備受力捧（IG@yvette.cc）

陳星妤人氣急升！（IG/@yvette.cc）

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首先，雖然吳若希主力唱歌，但其實也拍過不少劇集和電影，演技至少是可以接受的。其次，今次《香港人在北京》主力當然是香港市場，但講到北京這個地方，相信也希望會吸引一些內地觀眾捧場。而吳若希比起另外兩位，在內地名氣肯定更響，至少一首《越難越愛》在廣東地區紅過一段時間，加上自己也試過在內地巡迴開演唱會，可能這便是TVB選她做女一的原因。