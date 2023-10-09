颱風小犬助收視　《東張西望》達27.8點《中年好聲音2》創新高

小犬颱風上周襲港，天文台於周日（8日）晚間高懸9號風球，翡翠台晚上黃金時段觀眾驟增，《東張西望》取得跨平台直播收視最高27.8點，觀眾衝破179萬，成為上周收視榜首節目。同日的《思家大戰》最高收視25.3點、《中年好聲音2》最高收視24點，同創開播以來最高收視。



翡翠台晚上黃金時段觀眾驟增，《東張西望》取得跨平台直播收視最高27.8點。（《東張西望》截圖）

翡翠台晚上黃金時段觀眾驟增，《東張西望》取得跨平台直播收視最高27.8點。（《東張西望》截圖）

無綫公布上周（2日至8日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，打風日收視顯著上升。資訊節目《東張西望》最高收視27.8點（179萬觀眾），高踞上周收視榜首；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視24.5點（158萬觀眾）；《你好，我的大夫》最高收視20.2點（130萬觀眾）；外購古裝劇《長風渡》最高收視17.9點（115萬觀眾）；旅遊節目《約埋班Friend去旅行》最高收視12.8點（82萬觀眾）；《南極潮什麼》最高收視13.7點（88萬觀眾）。

《中年好聲音2》最高收視24點，同創開播以來最高收視。（《中年好聲音2》截圖）

周六晚播出影帝劉德華主演的電影《拆彈專家》最高收視14.2點（91萬觀眾）。周日晚李思捷主持及監製的《思家大戰》最高收視25.3點（163萬觀眾）；接住播出的歌唱真人騷《中年好聲音2》最高收視24點（155萬觀眾），兩個節目均同創開播以來最高收視紀錄。