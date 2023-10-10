香港人在北京｜吳若希著內衣色誘陳展鵬 網民：邊會有反應呀？

無綫（TVB）新劇《香港人在北京》昨日（9日）播出第一集，劇中陳展鵬與吳若希飾演一對夫婦，劇情講到首集他們已經遇上加密貨幣騙案。陳展鵬與吳若希因誤信客戶嚴太（單文柔 飾演），投資加密貨幣而被騙，損失8位數字。劇情讓人聯想到最近發生的加密貨幣平台JPEX一案，不少網民都說TVB很應景，在發生JPEX案前已經預知事件。

《香港人在北京》中陳展鵬與吳若希飾演一對夫婦。（節目截圖）

劇情講到首集陳展鵬與吳若希已經遇上加密貨幣騙案。（節目截圖）

最初講到陳展鵬與吳若希相信投資加密貨幣可以賺錢，所以大力投資，但卻看到新聞說有加密貨幣騙案，他們更取笑被騙者「蠢」：「邊有人咁蠢㗎？蠢都唔緊要，仲要衰貪心。貪心都唔緊要呀，無理由蠢成咁。越蠢就越貪心，越貪心就越蠢。」說完之後看到單文柔的照片才知道自己就是這個「蠢人」。

陳展鵬與吳若希看到新聞說有加密貨幣騙案，他們更取笑被騙者「蠢」。（節目截圖）

陳展鵬與吳若希說完之後看到單文柔的照片才知道自己就是這個「蠢人」。（節目截圖）

劇中陳展鵬與吳若希去警署報案，同樣遇到是加密貨幣騙案的苦主們，他們提到要報《慌張西望》，二人更被苦主們推舉成苦主代表發聲。他們因為覺得太丟臉，所以要求《慌張西望》把他們樣貌打馬賽克及變聲，最後二人為保險自己率先變聲，令《慌張西望》主持都傻眼。

劇中陳展鵬與吳若希去警署報案，同樣遇到是加密貨幣騙案的苦主們，他們提到要報《慌張西望》。（節目截圖）

陳展鵬與吳若希更被苦主們推舉成苦主代表發聲。他們因為覺得太丟臉，所以要求《慌張西望》把他們樣貌打馬賽克及變聲。（節目截圖）

《慌張西望》主持都傻眼。（節目截圖）

之後一幕講到陳展鵬需調往北京工作，在家中積極訓練普通話時，吳若希身穿性感睡衣誘惑陳展鵬，更在沙發上撲倒他。但陳展鵬說自己很忙而拒絕了吳若希，吳若希索性脫下外套只剩下吊帶背心落力誘惑他，最後陳展鵬卻對吳若希說：「小心冷親。」超級大煞風景，亦網民指陳展鵬反應好真實，吳若希色誘怎可能有反應？

吳若希身穿性感睡衣誘惑陳展鵬，更在沙發上撲倒他。（節目截圖）