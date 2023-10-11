落選港姐鄧慧琦曾與劉愷威拍拖　嫁富商施榮忻升呢做闊太愈變愈靚

「大美人」關之琳剛剛在上月底過了61歲生日，早前她獲邀出席巴黎時裝周，更在社交平台曬出兩輯在巴黎影的靚相，近日她已從巴黎返港，日前更現身一個晚宴，同場還有富商施榮忻與太太、2004年落選港姐鄧慧琦（Jaymee），鄧慧琦在社交平台曬出合照，並寫道：「Hello pretty! 」相中所見，施榮忻坐在正中間，太太鄧慧琦就陪伴在側，而關之琳就身穿黑色Bling Bling西裝褸，造型簡約，但未知是不是燈光問題，暴露了超重鼻影及法令紋，與之前在巴黎影的靚相相比明顯顏值大跌Watt！

關之琳已從巴黎返港，日前更現身一個晚宴，同場還有富商施榮忻與太太、2004年落選港姐鄧慧琦（Jaymee）。（小紅書圖片）

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施榮忻是前全國政協委員施子清孻子，曾創立香港菁英會和百仁基金，2019年7月更獲頒銅紫荊星章，活躍於政商界，與吳千語男友施伯雄的爸爸施榮怡是兄弟。施榮忻過往曾與「世界電剪大王」計佑銘女兒計艷莉有過一段婚姻，二人育有一名女兒，不過數年後兩人離婚收場。

施榮忻是前全國政協委員施子清孻子。（視覺中國）

吳千語男友施伯雄同爺爺施子清。（小紅書圖片）

而2004年落選港姐鄧慧琦曾在2008年與劉愷威被影到手拖手於中環拍拖買外賣，至2011年與施榮忻結婚，兩人育有兩子一女。近年鄧慧琦活躍於社交界，又不時在社交平台分享出國旅行度假、坐遊艇出海的闊太生活，現年42歲的她保養得宜，同囡囡合照似姊妹多過母女，與當年選港姐時相比更是顏值大躍進！

似姊妹多過母女！（IG圖片）