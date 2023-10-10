泰國人氣演員Nanon今年二度襲港　11月九展開首次個人演唱會

泰國人氣BL劇《兩小無拆》（Bad Buddy The Series）主角Nanon（黃樂榮）繼年初來港開見面會後，宣布再將於11月二度襲港舉行首個個人演唱會《NANON 1st SOLO FANCON IN HONG KONG》。



Nanon首個香港演唱會將於11月19日，假九龍灣國際展貿中心 Star Hall舉行。門票分為港幣$1,688、$1,288及$888三種，並將於10月12日起公開發售。香港演唱會上，Nanon預告會為大家帶來新歌《PLEASE TRY AGAIN》的表演外，他亦準備了HI-TOUCH、1:4團體合照、簽名海報和特別版明信片等多項福利，粉絲更加要把握機會搶飛。

Nanon首個香港演唱會將於11月19日舉行。

Nanon準備了多項粉絲福利。

Nanon黃樂榮早於2013年已加入演藝圈，並於2015年加入GMMTV，成為旗下藝人後陸續主演了泰劇《秘密的戀愛之小學弟》、《特長生》、《特長生：畢業季》和《黑名單》等，並於在2021年首次主演BL劇集《兩小無拆》後成功爆紅。Nanon除了演技出色外，同時擁有實力的唱跳實力，觀眾絕對可以期待一下他出色的舞台演出。

Nanon主演BL劇集《兩小無拆》後成功爆紅。（IG/@nanon_korapat）