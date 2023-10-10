奚夢瑤擁178CM太高感自卑　與何猷君並行被笑有母子Feel

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與內地超模老婆奚夢瑤，最近夫妻檔一起參加內地綜藝節目《向山海出發》。而在最新一集中，奚夢瑤就敞開心扉大講內心說話，原來她曾因身高太高關係而感到自卑又沒有人追求，其提起身高一事不禁令網民覺得太不給面子老公，畢竟對方經常因為身高問題遭到不少網民嘲笑，身高問題再次引起關注。

何猷君﹑奚夢瑤在2019年結婚。（微博圖片）

在最新一集節目中，他們一行人駕車出遊，在過程中相聲演員孟鶴堂就同奚夢瑤閒聊，他問到當發現自己從小擁有大長腿的時候，是不是立志要當模特兒呢？而她二話不說表示：「沒有，說實話，小時候就是因為我覺得長得特別高，感覺自己特別怪異坐在最後，你比班級男生都高的時候這種感覺，所有大人看到你都會說哎呀好瘦啊，多吃點，難看死了。會有點自卑就是不知道怎麼相處。」而在講身高問題的時候，何猷君就在旁邊休息當中，幾乎沒有太多參與，當她講到一半的時候就突然插話表示：「太好了沒有人追你。」而她亦坦承當時真的沒有人追求，此話被不少網民解讀為愛的告白。

奚夢瑤曾因為身高問題而感到自卑。（影片截圖）

何猷君在旁休息中。（影片截圖）

但另有網民覺得奚夢瑤不應在何猷君面前提起身高問題，畢竟他因為身高問題而多次被不少網民嘲笑，有傳他身高只有165cm，與奚夢瑤的178cm身高相差甚遠，所以當二人站在一起的時候，被指有有一種像姐弟、像媽媽帶兒子的感覺，被指沒有夫妻之相。

二人被網民指沒有夫妻之相。（微博圖片）

在少女時期奚夢瑤因為身高問題而感到自卑，直到進入模特兒圈後她就開始不覺得奇怪，亦變得有自信了：「我覺得自己不奇怪，就是在這個裡面，因為我們班同學都這麼高就很正常，而且我還算是個中等身材，我就很高興。好像30歲以後變得自信了一點。」

奚夢瑤30歲後變得自信。（視覺中國）