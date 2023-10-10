蔡一傑自爆難忘梅艷芳送頸鏈 不回應好友張智霖捲入JPEX事件

草蜢成員蔡一傑今日（10日）現身旺角出席《百變天后梅艷芳逝世二十週年多媒體紀念展覽開幕典禮》活動，親身到現場在商場大銀幕觀看梅艷芳2023全新造型短片。蔡一傑接受《香港01》訪問表示：「我覺得所有朋友都好有心幫佢設計咗2023年呢一個新嘅造型，頭先我睇嘅時候就覺得，佢好似未離開過咁樣，雖然佢都離開咗我哋20年，睇到佢啱啱嗰個樣都好精神，好後生！」他說過往有很多梅艷芳的歌迷為她設計許多的應援，因此為她感到高興。

蔡一傑今日（10日）現身旺角出席梅艷芳紀念展覽活動。（葉志明攝）

蔡一傑說過往有很多梅艷芳的歌迷為她設計許多的應援，因此為她感到高興。（葉志明攝）

提到昨日他在IG平台曬出一張與梅艷芳的合照悼念對方，他說：「嗰張相應該喺新加坡，我哋去食大排檔嗰陣時影低。嗰日我哋去登台，嗰陣時細個應該又喺台灣做緊演唱會，所以張相會見到裏面着件T恤係草蜢巡迴演唱會嘅衫，又跟住梅艷芳去做梅豔芳嘅巡迴演唱會，所以嗰一年嘅時候好開心，自己又喺全個中港台同內地都有草蜢嘅演唱會。他續指跟梅艷芳去巡迴的那段時光，不會覺得辛苦，反而很享受日日都玩，日日都唱歌的日子。

蔡一傑最近在社交網曬出與梅艷芳的合照，並分享在新加坡大排檔時所拍攝的。(IG@djremus_choy)

被問到過去跟梅豔芳慶祝生日最難忘的一次，他表示：「每一次都好難忘，次次都會諗買乜嘢畀梅豔芳，所以買野畀佢都好頭痛 。雖然佢今日生日，但最近我諗翻起送咗條頸鏈畀我生日喎！我生日嘅時候佢送咗畀我，啱啱攞返起上嚟帶嘅時候，個扣就鬆咗，重新整過條鏈，再戴上去自己條頸嘅時候，嗰份感覺嗰份情窩心同埋好溫暖。」

蔡一傑自爆難忘梅艷芳送頸鏈賀他生日。（葉志明攝）

講到未來會否仿效梅艷芳考慮提攜後輩，他說：「現在好多後輩，我相信佢哋都有自己嘅想法，有好多唔同嘅活動佢哋可以，將佢哋嘅嘢呈現出嚟，同以前嘅時代又好似有啲唔同，咁就隨意隨心啦！」另外提到他的好友張智霖最近捲入JPEX案件，有否發個訊息慰問，他表示：「嗰啲唔講啦，因為唔關梅艷芳就唔回應」