Soler細孖Dino殘爆現身　臉上勁多歲月的痕跡勁蒼老

樂隊Soler前成員細孖Dino Acconci（夏健龍），於2017年已經移民加拿大溫哥華，日前他出席了李婉華的粉絲見面會，李婉華上傳了他的照片並寫下：「感謝Dino 出席婉華粉絲見面會，和觀眾互動唱歌！Dino 自彈自唱，美妙的歌聲讓觀眾如痴如醉！」更告訴大家Dino在本月19日會有演出。相中可以見到Dino臉上多了不少歲月的痕跡，顯得十分蒼老，讓人擔心他的近況，為何蒼老成這樣。網民見到都十分驚訝的問：「佢到底發生咗咩事？」

相中可以見到Dino臉上多了不少歲月的痕跡，顯得十分蒼老，讓人擔心他的近況。(ig@anitayuenwahlee)

Dino與哥哥Julio Acconci（夏利奧），二人同屬樂隊Soler，2005年出道，出道甫一年已登紅館開演唱會，當年風頭一時無兩。當年Soler憑《失魂》、《海嘯》、《直覺》等歌曲曾奪得「叱吒樂壇生力軍組合金獎」、「最受歡迎組合獎銅獎」、「勁爆新人王」等獎項，但2006年時他們與經理人公司因解約問題而鬧翻，更背負7位數字的債務。他們被經理人公司入稟告毀約索償2,400萬元，案件到2009年期間一直都沒有任何工作，直至當年被判毀約，需要賠償506萬，Soler因沒有還款最終在2012年被頒令破產。

Dino與哥哥Julio Acconci（夏利奧），二人同屬樂隊Soler。(ig@solerworld)

後來二人的工作重心轉移到內地，Dino曾於訪問中表示剛到溫哥華時，仍然因為工作關係而需要往返兩地，「我係一年兩三次要飛返去，頭嗰兩年好攰，有啲辛苦嘅，我每次飛出去嗰種痛苦，要忍十日先可以見返我兩個仔同老婆，初初要適應。」之後他表示已經定居溫哥華近4年，已經非常適應當地的生活，一家四口生活溫馨幸福。

只是面形上有一點少分別，弟弟Dino面形較圓，而Julio就較為窄長。（IG/ @solerworld）

點撃睇下Soler嘅Julio同Dino嘅相：