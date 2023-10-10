巨星張國榮紀念展半年達37萬多人次入場　哥哥摯愛唐唐亦出席閉幕

為紀念一代巨星張國榮逝世20週年，自今年3月29日起於香港文化博物館開展的「繼續寵愛・張國榮紀念展」，昨晚（9日 ) 踏入 6 時正終於完成為期超過半年的展期，吸引了總數共370,716位市民和旅客入場參觀。

「繼續寵愛・張國榮紀念展」，昨晚（9日 ) 踏入 6 時正終於完成為期超過半年的展期，吸引了總數共370,716位市民和旅客入場參觀。

昨天中午12 時前改掛三號風球，不少市民和旅客冒着風雨，包括許冠傑太太都把握最後機會來到香港文化博物館去觀賞「繼續寵愛・張國榮紀念展」，而這些「哥」迷也得到印上「哥哥」親筆手稿的明信片作為留念。陳太陳淑芬表示看到哥哥離世20 年後，仍有那麽多「哥」迷懷念他，她覺得很感動，而今次紀念展的其中一個目的，便是希望把一眾哥迷聚在一起，讓大家透過展館內的展品及影像重溫 Leslie 的風采，她續說：「因為看到大家對哥哥的愛和思念，所以唐鶴德先生也在今天親臨香港文化博物館和哥迷見面。」

哥哥摯愛唐唐亦出席閉幕和哥迷見面。

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當唐先生出現在展廳入口時，現場觀眾即時發出歡呼聲，及後他在陳太陪伴下一起欣賞館內的所有展品，他更如生神仙般對現場哥迷的合照或簽名等要求有求必應，之後他更多謝大家對 Leslie 的愛及祝大家身體健康，哥迷也同樣向他送上祝福，並笑著向他反映要找一個更大的場地去舉辦下一次的張國榮紀念展，到了閉館一刻，陳太和唐先生及現場哥迷們都感到非常依依不捨。

唐先生出現在展廳入口時，現場觀眾即時發出歡呼聲。

另外，陳太十分感謝唐先生借出多件張國榮珍藏品作為今次紀念展展出之用，令到展覽更具質量和義意；她同時感謝另外兩位客席策展人張叔平先生和夏永康先生，兩位美術大師把紀念展的美學水平提升至最高層次，令到每位參觀人士也讚不絕口；她亦多謝香港文化博物館在今次紀念展上的鼎力支持，以及每一位工作人員，大家由籌劃、搭建、宣傳、展出，到閉幕一刻的每個環節上付出了大量心力，特別在宣傳上，令到很多香港市民和海外旅客也知悉今次的紀念展從而到場參觀。

陳太十分感謝唐先生借出多件張國榮珍藏品作為今次紀念展展出之用。

而最重要的是由紀念展開幕至昨天閉幕，香港文化博物館在每晚閉館後都會審視每件展品及場館現場狀況，務求把一個最十全十美的張國榮紀念展帶給每一位參觀人士，最後陳太衷心感謝大家的支持才能令到今次紀念展舉辦得如此成功。當然最要感謝有質素的哥迷和每位寵愛哥哥的您！陳太續表示雖然「繼續寵愛・張國榮紀念展」已經劃上圓滿句號，但哥哥留給大家的愛仍在人間，從未遠離，正如較早前獲得各界支持的「哥迷芬享友營飯」，會繼續為基層家庭送上熱飯餐，延續 Leslie 永恒的愛，把哥哥真、善、美的精神傳承下去。