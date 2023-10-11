孟海逝世｜錢嘉樂錄《獎門人》心情矛盾　難掩不捨：最擔心係阿嫂

近日有傳無綫總經理（節目內容營運）曾志偉因回巢兩年半一直未能轉虧為盈而黯然離場，今晚（10日）《獎門人Halloween感謝祭》進行錄影，曾志偉未有參與。「獎老」錢嘉樂接受訪問時表示未知原因，「我諗公事繁忙，同埋我哋上次表現得好，所以安心俾我哋搞。」更對於曾志偉離職傳聞，錢嘉樂表示未有八卦，並謂：「總之佢扮鬼我就扮馬，我哋覺得香港人需要歡樂，其實總經理唔需要咁做，但既然佢都仲會扮鬼扮馬，咁就一齊繼續。」家樂話自己做了節目廿幾年，由曾志偉身上學習到不少，而既然對方放心讓他們主持，身為獎老的他亦會努力秉承。

錢嘉樂與孟海相識40多年，好友昨晚離逝，嘉樂今晚如常錄《獎門人》，他坦言心情十分矛盾。（梁碧玲攝）

而提到另一位恩師孟海因食道癌離世，錢嘉樂表示昨晚收到消息後心情十分矛盾。「其實我同獎門人同埋一位好友都陪咗孟海師傅好多年，知道佢患病後，一直同獎門人都有去醫院安排睇佢醫生。今日好矛盾，知道佢病但接到電話要面對時依然好矛盾，我哋一直有同佢屋企人聯絡。尤其是武師公會都有叫阿嫂唔使擔心。」錢嘉樂與孟海相識40多年、訪問時難掩不捨之情，他透露孟海師傅身後事將在香港進行，自己亦會全力協助。「佢個女17歲，都係仔細老婆嫩，所以好擔心佢太太一個要顧好多嘢，所以大家都盡量去幫。以我所知，佢囡都好生性，有做兼職幫輕屋企，我擔心阿嫂要決定好多嘢，尋晚通電話時都叫阿嫂放心 ，好多朋友會幫手。」

孟海自爆當年險因肝病而死。（影片截圖）

嘉樂透露孟海身後事將在香港進行，自己亦會全力協助。（梁碧玲攝）