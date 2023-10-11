你好我的大夫結局劇透｜何廣沛求曾航生為盧宛茵做手術　竟遭拒絕

昨日一集（二十二集）《你好，我的大夫》講到，蔡思貝就病人猝死接受調查，暫時被停職。蔡思貝向何廣沛說出心底話，箇中包括身為中醫師卻不被社會信任及被質疑。何廣沛有感而發，請杜燕歌幫忙成立非牟利中醫機構，更透過李紹堅邀請蔡思貝一同義診。吳偉豪由張武孝和謝雪心陪診，但吳偉豪的表現令兩老失望。吳偉豪向陳嘉慧與游嘉欣吐苦水。吳偉豪和陳嘉慧酩酊大醉，情愫流轉……蔡思貝於義診期間見到貧苦小市民的疾苦。盧宛茵發生意外昏迷不醒，何廣沛想為她施針，但因程序問題被醫院拒絕，何廣沛頓感無力，幸得蔡思貝鼓勵。

以下內容有劇透！



蔡思貝義診。（劇集截圖）

最新一集（二十三集）《你好，我的大夫》劇情，吳偉豪、游嘉欣喝醉的醜態被李紹堅偷拍上傳群組，陳嘉慧見兩人親密照感妒忌……何廣沛、蔡思貝和杜燕歌商討盧宛茵病情，何廣沛得知只有在休假中的曾航生，有能力為盧宛茵做手術。吳偉豪發現張武孝患上柏金遜症……何廣沛求曾航生為盧宛茵做手術，卻被拒絕。蔡思貝察覺曾航生有異常；何廣沛猜出曾航生因頭暈目眩而不敢動手術，請求曾航生給他一個機會證明中醫學的成效，曾航生勉強答應。陳嘉慧出任濕診大師的針灸助理，意外發現他使用類固醇針。陳嘉慧向許俊豪報告，許俊豪卻要她守秘！

盧宛茵重病在床。（劇集截圖）

盧宛茵重病在床。（劇集截圖）

何廣沛求曾航生為盧宛茵做手術。（劇集截圖）

何廣沛求曾航生為盧宛茵做手術。（劇集截圖）

竟遭拒絕。（劇集截圖）