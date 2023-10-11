陳淑蘭同翁虹幫舊男友祈文傑慶祝生日　post錫錫相：繼續愛錫我

現年54歲的陳淑蘭（蘭子）是1988年香港小姐亞軍，她同時亦得到最上鏡小姐。昨日（10日）蘭子在社交平台上載了與祈文傑及翁虹的合照，她們一起為祈文傑及Fanny慶祝生日，她寫下：「祁生同Fanny都係十月之星，亦親如我屋企人。幸福的我，能有你倆－直愛護疼錫，祝福祁生同Fanny身體健康萬事如意，繼續愛錫我！！」

蘭子在社交平台上載了與祈文傑及翁虹的合照，她們一起為祈文傑及Fanny慶祝生日。(fb@Lanchi陳淑蘭)

原來在1996年時，蘭子曾與祈文傑拍拖，當時祈文傑是漫畫家，而蘭子曾自爆為追他而不停惡補漫畫，但可惜二人最後因性格不合而分開。二人分手後仍然保持友好關係，不時都會出席社交活動，就好像日前蘭子為祈文傑慶祝生日般。

1996年時，蘭子曾與祈文傑拍拖。(fb@Lanchi陳淑蘭)

從蘭子的相中可以見到，她與翁虹吻向祈文傑，關係友好。祈文傑亦有回覆蘭子的貼文：「左邊亞姐翁虹右邊港姐蘭子中西合璧，蛋糕+壽桃為我慶祝生日，真感受寵若驚⋯⋯雖說 :『時光容易把人拋 』幸有 : 『真心友誼長永固 』10月之星，HAPPY BIRTHDAY。」

從蘭子的相中可以見到，她與翁虹吻向祈文傑。(fb@Lanchi陳淑蘭)

蘭子當年與祈文傑分手後，曾與祈文傑手拖手出席活動，她曾說過自己可以與前度「再見亦是朋友」，她希望二人的關係就好像謝賢和狄波拉一樣，永遠都是好朋友：「所以就算做唔成夫妻都可以做朋友，可以交心，唔會互相背叛。好似祈文傑咁，佢的確好好，但大家真係冇緣份，點解分手就唔可以做朋友呢？佢哋者係好好嘅人，唔做朋友係我嘅損失。」