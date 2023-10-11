Ming仔成首位YouTuber直擊以巴戰火　開戰後24小時現場實況全曝光

巴勒斯坦組織哈馬斯（Hamas）對以色列進行大突襲，以色列也正式對哈馬斯宣戰。YouTuber Ming仔在突襲期間正身處耶路撒冷，昨日（9日）他上載片段報導當地防空警報響起首24小時實況，成首位身處現場直擊當地戰火狀況的YouTuber。

YouTuber Ming仔在突襲期間正身處耶路撒冷，昨日（9日）他上載片段報導當地防空警報響起首24小時實況，成首位身處現場直擊當地戰火狀況的YouTuber。（YouTube影片截圖）

Ming仔獲朋友告知不要到巴勒斯坦。（YouTube影片截圖）

片段開首，Ming仔聽到警報憂心忡忡走出露台，指聽聞有衝突，更一度以為有錯覺。之後Ming仔與當地認識的一位朋友聊天得悉已進入戰爭狀態，原定要到巴勒斯坦的Ming仔被對方力勸取消行程。其後當地朋友擔心Ming仔「冇啖好食」，邀請他到家中用餐。期間Ming仔報導市內情況，指平時熙來攘往的街道都變得鴉雀無聲，靜到連居民說話聲都聽到，有市民走出街道觀察，期間不時聽到爆炸聲及警號，Ming仔表示：「我見大部分人真係好平靜，可能已經慣㗎啦！」Ming仔又不禁說：「真係十年一遇嘅經歷。」

Ming仔報導市內情況，指平時熙來攘往的街道都變得鴉雀無聲。（YouTube影片截圖）

Ming仔到達朋友家後，朋友指因許多人被殺而感到很憤怒，而當地人會透過新聞、WhatsApp及Telegram群組得知最新消息，朋友形容這次突襲是「人生中最嚴重」，嚴重程度為10分滿分。Ming仔又目睹朋友即場被徵召入軍隊，到以色列北部作戰，其女朋友也落淚送別男友，Ming仔指：「朝早發生，晏晝充要（入伍）。本身佢仲係過緊好普通Daily Life，聽日仲諗緊返工呀，個女仔仲諗緊我有個Party要Join今個Weekend。冇啦，一打仗就全部都完晒。」

Ming仔獲邀到朋友家用餐。（YouTube影片截圖）

當地人睇電視同WhatsApp及Telegram群組獲知最新消息。。（YouTube影片截圖）

當地朋友的女友認為今次衝突是軍隊對普通市民，故十分嚴重。（YouTube影片截圖）

當地人在群組發訊息告知現況。（YouTube影片截圖）

當地朋友被即場徵召入伍。（YouTube影片截圖）

Ming仔則指自己之後打算「見步行步」，隨時留意防空洞，如果機場沒有開便會從陸路到另一個國家。Ming仔離開朋友家後，指與該當地朋友認識不足一天，對方已非常照顧他，對是次經歷百感交集，「憤怒但無奈，無奈但感恩。」

Ming仔感嘆指朋友已不能擁有任何夢想。（YouTube影片截圖