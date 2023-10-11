陳約臨自爆曾被偷拍狂拍裙底相　蔡嘉欣中學行彌敦道被摸臀部非禮

藝人蔡嘉欣（Kayan）與陳約臨（Kelly）近日一齊拍片，講述被非禮的經歷。陳約臨先分途自身故事，陳約臨憶述兩年前的下午到中環大型運動商店選購頭燈，期間有男士拍她膊頭，並小聲提醒：「小姐，有人偷拍你裙底呀！你有冇需要報警？」

藝人蔡嘉欣（Kayan）與陳約臨（Kelly）近日一齊拍片，講述被非禮的經歷。（YouTube影片）

陳約臨指當時第一反應是「吓，又要報警？」原來陳約臨同月被騙了一個Hermès手袋，才剛報警處理完事件。之後該好心男士幫陳約臨「昅」住偷拍狂，陳約臨報警後通知店員，隨後好心男士又用計數機打出電話號碼，讓陳約臨拍下其號碼以備不時之需，又可避免打草驚蛇嚇走偷拍狂。

陳約臨被偷拍裙底。（YouTube影片）

同月陳約臨被騙了一個Hermès手袋。（YouTube影片）

眾人舉動還是驚動了偷拍狂，偷拍狂逃跑後，好心男士緊追不捨，此時警察亦已到場一同追捕偷拍狂。陳約臨致電男士才得悉偷拍狂由皇后大道跑到雪廠街。警察最後捉到偷拍狂，並在他電話中發現了陳約臨的裙底相，幸好陳約臨穿裙褲才未有被拍下重要部位，而該偷拍狂最終被判了120小時社會服務令。此外，陳約臨指中學時也被人掂大髀非禮，幸而同樣有見義勇為的女士出聲阻止，但該非禮狂卻走甩了。

偷拍狂由皇后大道跑到雪廠街。（YouTube影片）

該偷拍狂最終被判了120小時社會服務令。（YouTube影片）

蔡嘉欣也分享指，中學時行彌敦道被男人摸臀部，蔡嘉欣大聲斥喝對方，但卻無人幫助；另一次則是有人疑似用膊頭故意撞蔡嘉欣手臂，令蔡嘉欣大感不舒服。