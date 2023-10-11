香港人在北京｜秘書小莉網民勁Like　私下仙氣迫人仲有呢個稱號

無綫劇《香港人在北京》正在熱播中，昨晚第2集其中一幕講到陳展鵬初到北京公司擔任CEO，獲安排一位內地女秘書小莉給他，不過兩人因為中港文化差異而鬧出笑話，例如展鵬說要「尿袋」（外置充電器），小莉誤以為對方腎虧，需要隨身攜帶尿袋，還將這個「男人之痛」傳遍公司，激到展鵬紮紮跳，後來小莉才知道對方要的是「充電寶」，十分搞笑。

甜美笑容成功吸引網民注意。（視頻截圖）

飾演陳展鵬的內地女秘書。（視頻截圖）

二人鬧出不少笑話。（視頻截圖）

五官清秀。（視頻截圖）

雖然小莉戲份不多，但由於外貌清秀，成功吸引網民注意，隨即在討論區開po尋人，更激讚這位內地女演員：「真係好X正」、「個秘書好得」、「秘書好索」及「隻虎牙好可愛」等，群情洶湧。

陳展鵬想要「尿袋」（外置充電器），但被小莉誤以為他腎虧，（視頻截圖）

小莉會錯意。（視頻截圖）

勁尷尬。（視頻截圖）

，激到陳展鵬紮紮跳。（視頻截圖）

原來內地不叫「尿袋」，而是叫「充電寶」。（視頻截圖）

扮演「小莉」一角的是內地女演員姚筱筱（Cola），現年25歲，身高163cm。從她分享到社交平台的相片，可見她是一名仙氣十足的大美女，擁有一副巴掌臉，而且五官標緻，笑起來非常甜美，加上其標誌性的虎牙，難怪內地網民都封她為「虎牙女神」。

這位「小莉」扮演者名叫姚筱筱，是內地女演員。（小紅書圖片）

姚筱筱今年25歲，非常有仙氣，內地網民封她做「虎牙女神」。（小紅書圖片）

姚筱筱皮膚勁好。（小紅書圖片）

好靚女。（小紅書圖片）

姚筱筱於2018年曾參加一個內地青年勵志紀實節目《青春的征途》，節目中要到中國四個極艱苦的地方完成公益任務以及挑戰。劇集方面，姚筱筱先後曾參演內地電視劇《盲盒哥哥》、《報告他倆是假兄妹》、《良辰美景知幾何》、《亞特蘭蒂斯之戀》及陳曉和古力娜扎主演的《無與倫比的美麗》等。电影則有《粉紅櫻與大眠王》。

笑容甜美。（小紅書圖片）

冷豔又得。（小紅書圖片）