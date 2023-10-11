CNBLUE鄭容和二度再臨香港開個唱　約粉絲11月西九戶外演唱會見

CNBLUE鄭容和繼7月在香港舉行個唱反應熱烈後，最近宣布即將再於11月22日舉行《2023 JUNG YONG HWA LIVE 'YOUR CITY' IN HONG KONG》。這將是鄭容和首個在港的戶外個人演唱會，他希望更多的舞台特效讓樂迷猶如在電影中。



鄭容和首個戶外演唱會將於11月22日，假西九龍文化區安盛x竹翠公園舉行。門票分為HK$1,680（VIP）、HK$1,280及HK$880三種，並將於10月18日早上起公開發售。是次演唱會除了有香港站獨家限量官方紀念品外，同時亦有多項專屬粉絲福利，包括簽名海報，彩排觀賞 Sound Check Rehearsal，歡送 Goodbye Session及官方限定發光手帶等。

鄭容和首個戶外演唱會將於11月22日舉行。

今次演唱會將以全新主題YOUR CITY為中心，將城市與鄭容和連結起來，使樂迷猶如在電影中感受起承轉合的感覺。鄭容和表示非常重視這次演出，正在加強排練中：「今次Your City演唱會中，我希望觀衆有睇緊音樂劇或電影嘅感覺，透過音樂同燈光令大家體現舞台嘅空間感，希望演出後樂迷腦海中會覺得『好像在看一部都市感性電影』。而戶外演唱會應該可以更近距離同大家見面，加上今次舞台效果好厲害，仲會有煙火效果，相信會令大家更投入。」

鄭容和正在為演唱會加緊練習中。

鄭容和笑言粉絲不要只留意自己，因為舞台「隱藏」不少訊息，令演唱會玩味十足：「今次Your City演唱會中，喺影片、音樂、舞蹈員、樂隊、甚至我嘅歌衫中都隱藏多種要素，每個入場嘅Fans理解每首歌、每段歌詞都會有唔同感覺同信息。」

鄭容和繼7月後快速再訪港。（IG/@jyheffect0622）