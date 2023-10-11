吳浩康直播有人講掛住你　老婆郭思琳直踩對方社交平台開火

歌手吳浩康（Deep）去年3月與模特兒郭思琳（Margiela）奉子成婚，並在9月誕下兒子「撑撑」，二人結婚一年多，今個月初突然傳出二人「婚變」的消息。郭思琳在社交平台上大鬧老公吳浩康不肯陪囝囝影全家福，隨後又自爆與吳浩康已分房睡一年，一天後她回應說因為兒子錯手發文，原本這些話都是想DM吳浩康，讓他知道自己的不滿，亦沒有打算要離婚。

郭思琳吳浩康當日奉子成婚。（IG/@margiela.k）

事隔10日，郭思琳又在社交平台「爆Seed」。事緣昨日（10日）星期一，吳浩康開直播唱歌，他邀請鍾達茵做嘉賓，直播期間吳浩康表示要暫時「行開幾分鐘」去洗手間。鍾達茵則在直播中笑說：「你真係要慢慢去，因為我會掛住你、擔心你。」鍾達茵一句「掛住你」便立即令郭思琳醋意大發，發文公審鍾達茵。

郭思琳又爆SEED？(ig@margiela.k)

吳浩康開直播唱歌，他邀請鍾達茵做嘉賓。(fb@吳浩康 Deep Ng)

鍾達茵在社交平台分享了跟吳浩康在餐廳的合照並留言：「喂！老細，我話晒都係一個女人，你成晚都叫我做兄弟，抵我你一叫我就出現。等我籌備下Deep Night Show先！」而郭思琳則發文寫下：「作為一個人妻，有人同我老公講埋啲咁嘅嘢，仲要開完Live凌晨孤男寡女去間無人嘅餐廳敍舊，不如大家估吓我會有啲咩感受吖？」之後她更tag了鍾達茵，今日（11日）再看鍾達茵的社交平台，已經沒有她跟吳浩康的合照，未知她是否看到郭思琳的發文而有所行動。