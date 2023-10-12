周杰倫上海演唱會開騷前黃牛集體退票　黃牛親揭真相隨時血本無歸

亞洲天王周杰倫巡迴演唱會上海站即場於今晚 (12日) 正式開鑼，今次他在上海舉行的演唱會將會連唱四天，令一眾樂迷相當期待，月前亦一如以往掀起了撲飛熱。周杰倫的演唱會門票向來也是一票難求，然而在他的上海演唱會開騷在即，竟然爆發退票潮。

天王周杰倫在內地舉行巡演。（視覺中國）

據內地媒體報道，周杰倫的巡唱上海站演唱會黃牛票炒到上萬元人民幣，今日一班黃牛黨開始集體退票。有記者詢問了一位黃牛賣家，該賣家表示，因為主辦方原定的給錄入信息如今不兌現，所以黃牛都紛紛退票。據悉，由於今次上海演唱會是嚴厲執行實名制，在強實名制之下，黃牛購買了的演唱會門票均不可以轉售轉讓或轉贈，根本無辦法放售，連回本都成問題，更別說可藉着炒價賺一筆了。內地網民亦十分支持主辦方的做法，可以嚴打黃牛炒賣。

亞洲天王周杰倫演唱會一票難求。(ig圖片)

中國規定在內地舉行的演唱會必須採取實名制，主要目的就是為了規範市場化；打擊黃牛非法囤票的行為。一般情況演唱會實名制分為兩種：1、實名制 2、強實名制。

實名制：購票人可以和入場人可以不是同一個，但入場人需要跟入場攜帶的身份證信息是同一個人。強實名制：需要購票人和入場人的信息統一。