鄧兆尊收料「我個Friend」被炒？　接任需時：下期業績公布你咪知

10月1日YouTube頻道《田豪祖3寶channel》中，鄧兆尊大爆圈中內幕，表示得知有某高層將疑似退下火線：「聽講俾人炒！」



節目中鄧兆尊說：「好似已經俾人燉...好似已經俾人炒咗囉。」曾志豪問：「係咪㗎？」鄧兆尊回答：「聽講話冇咁快嘅，因為有約㗎嘛，換人要時間㗎嘛。我個Friend可能呢排又攰咗啲啦，我都好耐冇聯絡，因為佢又返咗台灣睇醫生嘛。」

鄧兆尊大爆內幕，指「佢個friend」俾人炒咗，不過要等下一任上任交捧。（YouTube / 田豪祖3寶channel 截圖）

曾志豪再問鄧兆尊：「你個Friend有冇做得唔開心？」鄧兆尊說：「佢唔會嘅。因為佢而家係為香港市民做嘢，我覺得佢。」曾志豪：「成績不似預期會唔會唔開心？」鄧兆尊說：「好簡單啫，你喺度嘅時候，做咗啲咩嘢冇人知嘅，可能好多人話成績冇咁好。當你唔喺度嘅時候，啲嘢一鑊泡，你就知道個人幾咁有地位。新官上任之後，仲衰過預期，咁你就知道舊嗰個幾好啦。」

鄧兆尊大爆內幕，指「佢個friend」俾人炒咗，不過要等下一任上任交捧。（YouTube / 田豪祖3寶channel 截圖）

貴花田問鄧兆尊，哪時才會知道消息？鄧兆尊回答：「好易知，下期業績公布你咪知囉。」曾志豪問道，覺得某台什麼時候才會變回昔日輝煌時期？鄧兆尊直言：「呢個係時代問題，你睇吓而家啲人都係睇緊我哋YouTube，點會睇電視呀？」