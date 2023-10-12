玫瑰崗中學停辦｜陳慧琳感慨回憶湧現 ：我都唔想母校冇咗

樂壇天后陳慧琳（Kelly)今日（12日）現身尖沙咀出席品牌開幕活動，並在現場介紹品牌新一季服裝。Kelly一向熱愛時尚穿搭，她接受《香港01》訪問表示：「我衣櫃其實真係冇位啊！啲衫多到爆曬，好慘啲衫着一次就冇得再着。其實我屋企有一個袋，每一次着完啲衫唔可以再着，我就擺落個袋度拎返公司收納。」

Kelly笑稱香港站演唱會尚未申請入紙。（張祖銘攝）

講到老公同兒子會否投訴衣服太多，她說：「我老公好識做嘅，佢將個衣櫃清空任得我擺！至於兒子，佢哋暫時對Fashion都冇興趣，就算啲衫好緊同埋好短佢哋都唔知，啲鞋頂腳趾，啲襪同啲衫爛都唔同我講，都唔知有問題，好傻啲男仔。」提到最近開學經常出現風球停課的情況，她笑說：「佢哋好開心呀！唔使返學，日日都希望黑雨打風，好恐怖啊！日日都係咁樣。」至於會否影響學業趕不上學習進度，她坦言兒子就讀國際學校，學業比較簡單，暫時完全沒有讀書壓力。

Kelly預告明天推出新歌MV。（張祖銘攝）

被問到上周澳門開騷台上爆喊一事，她說：「忽然之間有少少喊，因為突然之間見到咁多歌迷，咁遠水路飛去澳門睇，都好感動！」講到早前在社交網預告有新歌推出，她表示：「明天就有新歌嘅MV推出，係一隻遲來嘅主題曲，因為呢一隻歌係最近收嘅一首歌，明天終於出街！（會否考慮盡快再去香港舉行演唱會？）香港演唱會仲未入紙，等我開完巡迴演唱會先，因為啲歌要再編排。談到早前好友馮德倫擔任澳門演唱會嘉賓，她說：「打電話好耐都冇覆我，佢諗咗一個月，我就留言同佢講我開演唱會你來玩下，一齊唱吓歌。她笑指假如馮德倫沒有回覆，也有plan B請第二個嘉賓。

Kelly對於玫瑰崗中學停辦一事，她坦言不希望母校停辦。（張祖銘攝）

提到玫瑰崗中學停辦一事，她感慨表示：「我都唔想母校冇咗，玫瑰崗有好多回憶，我由小學讀到中三就走咗啦！（有機會返去拍新歌MV？）我突然之間諗起有首新歌係得喎，我驚我會即刻流淚。（會請馮德倫擔任新歌MV？）Good idea我諗諗，咁就掂啦！」