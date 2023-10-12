犬系戀人︱朴圭瑛劇透「配角們」最搶眼　李玹雨自爆角色笑裡藏刀

由車銀優、朴圭瑛和李玹雨主演的《犬系戀人》昨日（11日）首播，劇集獲知名韓娛網站Kpopmap獲為「10月最令人期待的韓劇」，香港劇迷也能在「黃Viu煲劇平台」上同步追看。



朴圭瑛暌違兩年再度挑戰愛情題材劇集，她表示自己也被「海娜」一角吸引住：「為了演好這個角色，我常常請教周遭有養狗的朋友。加上她是語文老師，海娜作為老師會展現出哪種面貌，我也思考了很多！她不僅可愛，也有勇敢的一面，偶然也會展現出真摯的樣子。她是個懂得如何真正愛人、給予對方慰藉的角色，所以我覺得她很有魅力。」被問到《犬系戀人》的看點時，朴圭瑛卻笑言「配角們」相當搶眼，表示劇中會有很多和『犬娜』相似的小狗，小狗演戲的樣子也將會很有趣。

朴圭瑛透露劇中將會出現大量可愛狗狗，愛狗之人必睇。

李玹雨則在劇中飾演山神「李寶謙」，他透露角色表面親切但實質笑裡藏刀，是一個充滿反差萌的角色。他自爆自己是原著粉絲：「我已經看過網漫所有集數，在閱讀的過程中，我竟然有種心動的感覺，非常神奇！我也很好奇這些橋段，在翻拍成電視劇之後會怎樣呈現。」

李玹雨自爆角色笑裡藏刀不簡單？

改編自人氣網路漫畫的《犬系戀人》講述高中老師韓海娜（朴圭瑛飾）某天醉酒後無意間吻了同事陳書元（車銀優飾），由於海娜的祖先曾虐死一隻小狗而遭到山神處罰，導致家族子孫只要和異性接吻便會在凌晨變成小狗，然而破除詛咒的方法只有一個，就是以小狗的身份與同一個對象二次接吻。為了解開這個咒術，海娜開始主動接近書元，並上演一段超爆笑且不能預測的「人狗戀」。

《犬系戀人》已在黃Viu煲劇平台上架。