你好我的大夫｜新人擔正主角似乎未夠班　力捧係幫佢定害佢？

無綫（TVB）劇集《你好，我的大夫》圓滿播出，醫療劇但以中醫角色講故事，與以往《妙手仁心》、《On Call 36小時》和《白色強人》等本質相似但予人不一樣感覺，其二《你好我的大夫》用上了一班年青、新一代演員做主角，新舊配搭之下也加強了新鮮感，相當觀眾也會以「睇吓咩料」的心態去欣賞，而不是「又係嗰啲」。



大家對何禎沛要求高係正常嘅。（《你好我的大夫》截圖）

站在觀眾的角度，相信大部分人都較希望睇到陳豪、馬國明、李佳芯、胡定欣出演，對比之下，蔡思貝、何廣沛、吳偉豪、游嘉欣、陳嘉慧、孔德賢 這6位的表現的確是差幾個level。

唔係話佢哋演技唔好，不過尚有進步空間咁囉。（《你好我的大夫》截圖）

於TVB的角度，其實起用新一代演員出演絕對有其原因。在近年，大家都時有聽聞資深演員離巢的消息，在TVB需要一年產出十多套劇集的環境下，每個演員，尤其是一線小生花旦最多也只能一年拍三套劇，總不能每套劇集也搵外援吧？

唔係話佢哋演技唔好，不過尚有進步空間咁囉。（《你好我的大夫》截圖）

所以很自然地，發掘俱潛力的藝人就成為了最重要的課題。發掘到的演員就成為了所謂的「TVB力捧」。點樣力捧？就是派他們參與綜藝節目，以及拍劇，增加曝光率和吸收經驗，往年「長居」於《愛.回家之開心速遞》的周嘉洛就是一個好例子。

孔德賢真係要吸收多啲經驗。（《你好我的大夫》截圖）

老實說，6位在劇中的表現離「做得好好」仍然有段距離，例如觀眾對於較有經驗的蔡思貝和何廣沛要求會較高，希望他們演出不一樣的自己，不是蔡思貝和何廣沛做中醫，而是得到故事中的程嘉應和辜清勁。

吳偉豪和陳嘉慧兩位表現就唔錯。（《你好我的大夫》截圖）

相比之下，吳偉豪和陳嘉慧的表現就較游嘉欣和孔德賢為好，就以最近的一場床戲為例，他們也做到了曖味之中夾雜着尷尬的戀愛氣氛，由第一集兩人相識到結尾也看到了兩人之間感情的升溫。游嘉欣和孔德賢的表現則仍需努力，很多幕中游嘉欣還未夠自然，對話就如讀對白一般，而孔德賢與區明妙的感情仍然看得令人有點尷尬。

吳偉豪和陳嘉慧兩位表現就唔錯。（《你好我的大夫》截圖）

總括來說，雖然6位主角的表現各有長短，但結果還是預期之內的。畢竟要擔正一套劇集着實不易，除了對白外，表情處理、人物關係、感情上的表現通通都會因為你是主角的關係而被放大。最重要的一點是，除了所謂的天才以外，演技是浸淫和磨練的。

游嘉欣要努力啲。（《你好我的大夫》截圖）