曾志偉懶理人事變動傳聞上遊艇賞酒　被爆投資過百萬山東開酒莊

無綫（TVB）近月多次傳出高層變動消息，早前有傳影帝林家棟將回巢接替曾志偉出任高層，統領製作部，主攻製作本土劇集，引起外界關注。雖然無綫已多次出聲明澄清，但由於曾志偉近期不止一次缺席《獎門人》節目錄影拍攝，令他離巢的傳聞甚囂塵上。不過曾志偉一於懶理傳聞，除了獲邀出席汽車品牌活動之外，日前他更與幾位男士齊聚深圳，眾人在遊艇上一起鑑賞靚酒，相當識歎。

無綫（TVB）近月多次傳出高層變動消息。（視覺中國）

有傳影帝林家棟將回巢接替曾志偉出任高層。（視覺中國）

片中所見，在場共有7人，其中一名白衫男士正高談闊論，介紹放在枱面上的靚酒，而曾志偉就一邊聽一邊點頭微笑。據知他們所講的是「海藏酒」，而一向都是愛酒之人的曾志偉同這類酒亦好有淵源，他曾在獲邀出席海藏酒文化節開幕式時，即場大讚有仙氣。尤其鍾意葡萄酒的曾志偉更在山東蓬萊投資了一座酒莊，據知酒莊從2020年初就開始建設，總投資在七位數左右，以曾志偉之名命名為「志偉酒莊」。

+ 4

「志偉酒莊」。（影片截圖）

投資開酒莊。（影片截圖）

今年年中曾志偉曾到酒莊視察，當時他帶領約20人到場，前呼後擁，氣場十足，而曾志偉一邊聽人介紹，一邊視察葡萄園的情況，酒莊還有一塊告示牌寫着「莊主：Mr. Zeng」，酒莊內種滿了葡萄樹，曾志偉視察完還在葡萄園影相留念，心情大靚！

視察。（影片截圖）

氣場十足。（影片截圖）