前AV女優日向陽葵自爆曾染多種性病　下體痕到想死兼嚴重潰爛

日本成人製片商S1前專屬AV女優日向陽葵（前名：日向楓）寫真偶像出身，人氣相當高，今年6月宣布退役後，在YouTube多次發布大膽言論，包括公開多次整容、公開AV拍攝場景，日前更指自己曾自殺不遂。最近她更在新片中承認過往曾從事多個「特別服務」行業外，更自爆曾染過多種性病，其中一種還無法根治。

前AV女優日向陽葵寫真偶像出身，人氣相當高，今年6月宣布退役。（Twitter）

日向陽葵拍片承認，2018年出道至今，除了拍攝AV還從事過「女高中生性愛按摩」、「手口服務」、「援交」、「泡泡浴」等行業，佢表示自已除了梅毒及愛滋病，其他性病都應該有感染過，當中最痛苦的前三種性病分別是溶尿尿漿菌（黴漿菌的一種）、椰菜花以及皰疹。

日向陽葵自爆曾染多種性病，其中一種更難以根治。（Twitter）

日向陽葵詳細透露感染溶尿尿漿菌時，下體會又痛又癢，直迫癢到想死的程度。至於感染椰菜花後，外陰會變得腐爛，更直言：「真的很噁心」。 當時發現感染後，立即尋找醫生做手術治療，但就表示很難找醫生，很多人需要做多次手術才可以「清除」病毒，幸好自己找到好醫生，一次手術便完成治療。

日向陽葵感染椰菜花後，外陰會變得腐爛。（Twitter）

不過最痛苦的莫過於皰疹，日向陽葵指感染後陰部會生滿水泡，皮膚完全潰爛，而皰疹更是一輩子都無法根治。就算治療後，免疫力低或月經前，很大機會突然復發，於心理層面都產生好大壓力。最後她更呼籲大眾要定期接受性病檢查，發現染病就立即及早治療。