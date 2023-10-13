你好我的大夫｜蔡思貝瀑布式喊戲超搶FO　李成昌45秒獨白戲無得彈

TVB熱播劇《你好，我的大夫》，今晚將會播出大結局，而在昨晚（12日）一集中劇情高潮迭起，辜清勁（何廣沛飾）的婆婆（盧宛茵飾）遇上嚴重車禍，手術後需再進行小腸移植手術才能回復正常飲食，相關手術權威正是清勁爸爸成醫生（曾航生飾）。起初成醫生堅拒為婆婆做手術，但因清勁不計前嫌為其醫好連西醫亦苦無對策的怪病，可惜當被感動的成醫師答應為婆婆做手術之際，卻因麻醉藥過敏問題再遇樽頸，清勁與成醫生就是否將中醫針麻技術融入手術發生爭拗，成醫生除指醫法局不會開綠燈，並道出血淋淋事實：「如果喺手術枱上面出咗事，要承受法律責任嗰個唔係你，而係我呢個主刀醫生。」不過成醫生最終還是親身前往了解針麻技術，並主動向醫院爭取融入手術，清勁真摯的一句「多謝你」，配以成醫生滿是慈祥的會心微笑，場口煞是感人。

成醫生同清勁因為針麻技術發生爭拗。

另外，在昨晚一集中由李成昌客串飾演的神怪露宿者阿柏，其短短45秒獨白戲層次十足，獲得不少網民激讚。劇情講述嘉應停職期間於橋底義診幫助貧苦大眾，其間阿柏不但不領情，更鬧爆嘉應超現實：「畀老鼠咬死喺出面仲唔係大新聞？喺呢度冇人理架。呢度係人間地獄，你何德何能妄想喺度做救世主？餓嘅餓、病嘅病、死嘅死，你救得幾多個？你又幫得幾多個？傻嘅！」句句鏗鏘有聲，而且微表情變化更是細緻入微，絕對渾身是戲。

短短45秒嘅獨白戲，李成昌單憑眼神及嘴部等等嘅微表情變化，已成功帶了觀眾入戲。

大結局預告：嘉應心魔終極揭曉

原本已因病患突發性心臟病離世惹上官非的思貝，遭媒體陷害誣衊、大字標題指嘉應是劣跡斑斑的殺人兇手之餘，更連她爸爸程醫師（陳嘉輝飾）亦拉落水，指行山時突發性中風失救的他同樣是神棍中醫，無限自責的嘉應即崩潰爆喊。她全程哭得像個做錯事的小朋友似的，眼淚鼻涕更是瀑布式落下，感染力非常強。而連番受挫的她，還被清勁發現口腔嚴重潰爛，身心陷入嚴重危機…今晚她除了會上庭接受聆訊之外，困擾其多年的心魔亦會終極解開！嘉應當初堅持選讀中醫並非為了清勁，而是另有令人心酸目的…至於清勁婆婆最終能否順利接受手術？及兜兜轉轉的「勁應CP」能否修成正果？今晚自有分曉！

思貝呢幕戲，名副其實真係淚如雨下。