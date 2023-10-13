陳家樂新婚半年竟不滿老婆連詩雅?　出 Po親述生日遭遇

藝人陳家樂與老婆連詩雅今年四月結婚，新婚半年時間一直幸福甜蜜，是圈中的恩愛典範！昨日（12日）是陳家樂的37歲生日，他與老婆連詩雅分別在Instagram曬出食生日蛋糕慶生照片，不過壽星公一開始因為一個原因對老婆感到不滿，兩夫妻公開大耍花槍！

陳家樂和連詩雅今年四月正式拉埋天窗，（葉志明攝）

連詩雅精心準備足球造型蛋糕賀老公生日

連詩雅在IG先發文解釋最近忙於開音樂會，不過貼心的她卻一早預備好生日蛋糕為老公送上驚喜，她寫上：「今年因為開show沒有準備甚麼特別，每天在排練，這幾天在廣州，剛好陳生生日前的幾個鐘回到家跟他說聲生日快樂，本來就是買了一個小小的蛋糕而已，但是今日生日嘛，都是要簡單在附近吃一頓飯，因為明天一早又要起行，所以六點多就食。但小小的驚喜都要送嘅，他最愛的蘇斯克查蛋糕，好啦，希望你快快樂樂，工作順利，身體健康，開開心心啦！」照片中的家樂特別模糊，恍如是使用去除背景拍攝功能所拍攝的，不過照片前方竟出現一個曼聯球星「蘇斯克查」配搭一個足球造型的蛋糕，蛋糕底下寫上則「Happy birthday」，看得出老婆特別有心思，知道老公的喜好，而精心選擇挑選生日禮物！

連詩雅精心準備曼聯球星「蘇斯克查」造型蛋糕賀老公生日。（IG@shi_ga）

陳家樂誤會老婆僅送細蛋糕急忙道歉

而壽星公家樂則在IG曬出望住老婆所贈送的曼聯造型蛋糕露出喜悅的笑容，並在IG先刪掉原先抱怨老婆的一句「蛋糕一年比一年細」，並在急忙向老婆道歉大耍花槍。他寫上：「係我怪錯陳太，原來有個咁大咁靚嘅蛋糕！仲要係曼聯！仲要係Sob！！多謝晒！生日願望係祝你goodshow！唔記得祝曼聯輸少啲！」貼文一出，粉絲紛紛留言為家樂送上生日祝福，兼祝願他們兩公婆能夠盡快生孩子，同時也有網民抱怨：「點解唔Po合體相！」

陳家樂IG曬出望住老婆所贈送的曼聯造型蛋糕露出喜悅的笑容。（IG@carlosbb）