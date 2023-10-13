東張西望｜攝影師疑暴力侵犯少女險令窒息　梁敏巧：嬲到講埋粗口

《東張西望》今日（13/10）繼續報道少女約拍疑被攝影師C先生侵犯的事，節目中找來另外兩位曾受侵犯的少女Kiki和Hana親述過程。18歲化名Kiki的少女透露拍照時C先生在未經同意之下，直接抬起她的雙腳在肩上，從上以下拍攝，她還說：「佢突然掐住我條頸，然後伸手放入我嘴入面，我唔夠力推開佢。」



《東張西望》今日（13/10）繼續報道少女約拍疑被攝影師C先生侵犯的事。（《東張西望》截圖）

《東張西望》今日（13/10）繼續報道少女約拍疑被攝影師C先生侵犯的事。（《東張西望》截圖）

另一名露面上《東張西望》的受害女性Hana也透露，拍攝水底照片時，C先生未在她準備好及同意之下，突然將她按在水下，經歷了差不多一分鐘才放手。她說：「當我意識到嘅時候，我感覺得嗰一刻好危險，好痛苦，因為對眼耳鼻已經入晒水。」她直言受害後身體不自控地震抖，質問C先生時只得到冷漠的回答：「你唔係鍾意窒息咩？」

受害女性Hana也透露，拍攝水底照片時，C先生未在她準備好及同意之下，突破將她按在水下，經歷了差不多一分鐘才放手。（《東張西望》截圖）

她說：「當我意識到嘅時候，我感覺得嗰一刻好危險，好痛苦，因為對眼耳鼻已經入晒水。」她直言受害後身體不自控地震抖，質問C先生時只得到冷漠的回答：「你唔係鍾意窒息咩？」（《東張西望》截圖）

受害人數量不少。（《東張西望》截圖）

事後Hana將事件post上網，就陸續有受害女性紛紛表示也曾遭到類似侵犯。（《東張西望》截圖）

事後Hana將事件post上網，就陸續有受害女性紛紛表示也曾遭到類似侵犯。《東張西望》主持梁敏巧致電C先生對質，C先生就回應有人討厭他：「我冇做過呢啲事，可能佢哋影完之後唔鍾意啲相。」

事後Hana將事件post上網，就陸續有受害女性紛紛表示也曾遭到類似侵犯。（《東張西望》截圖）

事後Hana將事件post上網，就陸續有受害女性紛紛表示也曾遭到類似侵犯。（《東張西望》截圖）

涉事攝影師C先生。（《東張西望》截圖）

梁敏巧接受《香港01》訪問時說：「個女仔好勇敢，佢唔驚討論，佢唔驚出樣。我好佩服好佩服，如果我呢個年紀遇到呢啲事情，會唔會敢講出嚟呢？我好佩服佢勇氣，我見佢講返出嚟嘅時候，眼神真係好堅定，一啲都唔怕，真係好厲利！我私底下聽嘅時候，真係嬲到粗口到講埋出嚟，同時間都好心悒。」

梁敏巧接受《香港01》訪問時說：「個女仔好勇敢，佢唔驚討論，佢唔驚出樣。我好佩服好佩服。」（《東張西望》截圖）