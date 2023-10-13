你好我的大夫｜大團圓結局唔係BBQ　超現實膠位「針麻」有根據？

TVB劇《你好，我的大夫》今晚（13/10）大結局！大結局一集主要講兩位主角何廣沛和蔡思貝的去向，不過劇集依然不乏兩大膠位。



蔡思貝昏迷不醒。（《你好，我的大夫》截圖）

畫風突然變驚慄片。（《你好，我的大夫》截圖）

劇集講到蔡思貝在正要去死因聆訊庭前突然醒不來，何廣沛發現後大力按壓她的人中穴位依然無效後，就將蔡思貝送院。兩日後蔡思貝醒來，何廣沛就表示可能是心病（心理問題）才令她醒不來。

畫風突然變驚慄片。（《你好，我的大夫》截圖）

原來係發夢。（《你好，我的大夫》截圖）

之後就出現了一幕蔡思貝迷失在「異度空間」的戲份，一直困在樓梯、小巴、路上離不開，之後蔡思貝終於醒來了，原來只是她一直發噩夢。之後何廣沛相約蔡思貝到郊外散心，蔡思貝才直言覺得自己害死了爸爸，因為小時候沒有陪爸爸去行山，才令他跌落山涯死了也沒人知道。講出鬱結後，何廣沛就順勢告白，直言自己會不離不棄。想不到，驚慄片橋段也可放在醫療劇中。

吳偉豪狂甩頭髮。（《你好，我的大夫》截圖）

張武孝插到成頭針，勁好笑。（《你好，我的大夫》截圖）

吳偉豪和陳嘉慧成為一對。（《你好，我的大夫》截圖）

又係針炙。（《你好，我的大夫》截圖）

經過一番聆訊後，死因裁判庭裁定病人自然死亡，大結局也以還蔡思貝清白告終。最後眾人也在路林醫館掛牌睇症，而何廣沛和蔡思貝則牽着手走上山，在斜陽下擁吻，蔡思貝也表示自己有了和何廣沛的愛情結晶品。

唔少得留啲位畀蔡思貝演技大爆發。（《你好，我的大夫》截圖）

唔少得留啲位畀蔡思貝演技大爆發。（《你好，我的大夫》截圖）

仲有李成昌。（《你好，我的大夫》截圖）

蔡思貝終於冇事。（《你好，我的大夫》截圖）

蔡思貝終於冇事。（《你好，我的大夫》截圖）

最後呢幕好浪漫。（《你好，我的大夫》截圖）

最後呢幕好浪漫。（《你好，我的大夫》截圖）

最後呢幕好浪漫。（《你好，我的大夫》截圖）

另一個「超現實膠位」，位於劇集最後一部份。由區明妙以康復者講出中醫的進步，更表示手術不用西醫方式麻醉，而使用了中醫方式的「針麻」方法，替何廣沛的外婆盧宛茵用針刺麻醉，並成功做了換小腸手術。

針刺麻醉真有其事？（《你好，我的大夫》截圖）

針刺麻醉真有其事？（《你好，我的大夫》截圖）

何廣沛的外婆盧宛茵用針刺麻醉，並成功做了換小腸手術。

用針刺麻醉是不是太過「超現實」？原來並非冇可能。根據一些網上資料，針刺麻醉曾實行於上海市中醫醫院，用於一名69歲的柏金遜症患者進行「腦深部電刺激術」之上。在手術中醫生透過使用針刺麻醉，就可以在用小量麻醉劑的同時，令患者可以與醫生進行有效交流。有網上介紹也寫到，針刺麻醉可使用於甲狀腺手術、前顱凹手術、頸椎前路手術、剖腹產手術、拔牙、闌尾切除術等手術中。不過提一提大家，以上所寫只是網上資料，治療之前一定要向醫生詢問清楚。