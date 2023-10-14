惡中之惡︱池昌旭魏嘏雋對壘新劇5看點　致敬周潤發《英雄本色》

由池昌旭和魏嘏雋（魏河俊）等主演的Disney+新劇《惡中之惡》已上架至第7集，兩大男神正邪對壘為觀眾帶來視覺享受，今天就來與讀者介紹劇集的5 大看點。



池昌旭向來擅長動作戲，打起上來毫不錫身。（劇照）

1.池昌旭神級演繹臥底角色 打鬥場面毫不錫身

池昌旭在劇中飾演警察「朴俊末」，受任到黑幫組織執行臥底任務。他為求加入魏嘏雋的組織「江南聯合」不惜任何代價，以身犯險獲得信任，隻身與三五成群的敵人打鬥，毫不錫身。

魏嘏雋完美扮演黑幫首領，兇狠又冷血。（劇照）

2.魏嘏雋完美扮演黑幫首領 兇狠眼神令觀眾毛骨悚然

魏嘏雋飾演的「鄭企鐵」原是一名夜店DJ，被拉攏到一個黑幫組織擔任主管後因與老大不合而狠下毒手，搖身一變成為組織首領。觀眾可見到他由初生之犢到變成兇狠頭目的整個心路歷程，眼神毛骨悚然外，亦好像永遠猜不到他下一步的行動。

兩大男神對疊，每個場面都非常緊張。（劇照）

3.兩大主角鬥智鬥勇 充斥緊張時刻

池昌旭成功混入組織備受重用，但種種事故卻令魏嘏雋起疑心。第三集中，魏嘏雋意外發現印有警察標誌的電筒，將矛頭指向池昌旭。幸好池昌旭再次憑計謀並奮不顧身拯救了對方，多次在緊急關頭下成功化解危機，看得觀眾心驚膽顫。

動作戲當然少不了打到飛起的場面。（劇照）

4.打鬥場面血肉橫飛 拳拳到肉陽剛味極濃

《惡中之惡》作為黑幫動作戲，當然少不了血肉橫飛的打鬥場面，劇中幾乎所有場面都以真拳實打呈現，可謂拳拳到肉。毫不錫身的池昌旭及魏嘏雋亦有親自上陣交手，陽剛味極濃外，也為觀眾帶來了刺激的視覺享受。

香港觀眾有留意到這一幕嗎？（劇照）

5.彩蛋致敬《英雄本色》對香港觀眾親切感大升

韓國人向來迷戀香港電影，《惡中之惡》的彩蛋中亦有致敬《英雄本色》的場面。池昌旭每次都奮不顧身相救魏嘏雋，一次受重傷入院時，一位組織成員對他說：「你想學周潤發嗎？你就是打不死，好像《英雄本色》一樣。」相信看到這一段，香港劇迷都覺得特別有親切感。

《惡中之惡》已在Disney+上架至第7集。（劇照）

《惡中之惡》背景設定為90年代的韓國首爾，黑社會幫派主腦魏河俊在夜場販賣一種名叫「江南水晶」的新興毒品，為了調查，飾演卧底探員的池昌旭將潛伏於跨國販毒集團，成為核心並從內到外打破惡勢力。在任務進行期間，池昌旭驚訝地發現同樣身為警察的妻子林世美正自願地執行同樣任務，更發現她與邪惡勢力的核心首腦有著神秘的過去。

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