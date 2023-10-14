亞視「一姐」阿儀不畏被雪有原因　早已打入網紅圈透露轉做主播

亞視「一姐」阿儀近日因好友黃榕與經理人林寶玉鬧翻，事源經理人林寶玉要求黃榕配合阿儀的工作時間表，不要只顧玩樂，而阿儀又因不滿黃榕被投訴而公開辱罵林寶玉，更因此被公司正式雪藏，經理人林寶玉又突然宣布離職亞視。不畏被雪的阿儀更公開講不擔心零收工，如此大膽，原來她已成功打入網紅圈，另覓出路。

黃榕（右）被指帶壞阿儀。（IG@ching_yee0205）

阿儀經理人林寶玉宣布離巢。（IG@ching_yee0205）

阿儀隨時面臨失業仍不怕。（資料圖片/梁碧玲攝）

曾參與電影《喜愛夜蒲3》的吳熙榆（Elena）早前就發布了一輯參與另一網紅姚琰欣（Bonnie）的生日會，原來當時阿儀已靠經理人林寶玉打入網紅圈子，難怪阿儀接受《香港01》訪問曾透露：「如果出年完咗約，我唔知仲續唔續約好，可能去第二間公司做主播！」

而Bonnie事後又代好姊妹林寶玉出氣，公開串爆阿儀：「阿玉佢好好人㗎，佢無帶壞我啊！有免費嘢又會叫埋我，有job 又會問我預埋我！選亞姐個時我爛面叫我去寶玉堂，立即免費幫我搞返好塊面，仲送mask畀我敷叫我用完再上去拎！中秋節又送榴槤冰皮月餅我食！起碼唔係畀死貓我食先啦，不過佢脾氣唔好個陣被佢鬧過！因為我選亞姐個時缺席亞姐宣傳活動囉。Thanks for coming my birthday Party 🎂」

阿儀打入網紅圈！（IG/@bonnieyiuu）

有冇潛質做主播？（IG/@elena1201）

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