戀講嘢｜193同AV女優浜崎真緒親密接觸　聽呢四個字「紅都面晒」

ViuTV節目《戀講嘢》於第112集請到著名日本AV女優浜崎真緒（DJ Mao）上節目講戀愛經驗。無論是節目上還是幕前的浜崎真緒也十分符合她的人設，直言自己最愛飾演第三者（小三）角色，而且更透露自己在現實中真的做過第三者。



浜崎真緒（DJ Mao）上ViuTV節目《戀講嘢》。

浜崎真緒（DJ Mao）和《戀講嘢》三位靚女主持合照。

節目中，193（郭嘉駿）更盡享獨家福利！浜崎真緒（DJ Mao）與193親密接觸，即場臉貼臉「咬耳仔」細細聲講秘密，令193臉紅耳赤，心跳加速，成個人都硬晒軚！現場女主持們更不斷尖叫。

浜崎真緒（DJ Mao）在ViuTV節目《戀講嘢》大爆自己最愛做第三者。

浜崎真緒接受《香港01》訪問時，直言對193（郭嘉駿）印象不錯。她說：「第一印象是我非常好奇這個男主持人跟女主持人坐那麼遠，是不是很害羞的類型？節目導演還要我去拍引誘他的場面，他面紅很尷尬，感覺很可愛。到節目拍攝完才知道193這名字原來是他的身高，還有是一名idol，所以怪不得要跟女主持相隔那麼遠了。」

193和浜崎真緒（DJ Mao）合照。

當被問到既然覺得193可愛，會不會有可能發展時，浜崎真緒回答：「193太高了。雖然我的身高也有165，但身高相差太大了，但是會令我感覺更嬌小也不錯。而且他是idol呢，已經很多人喜歡他了。我很喜歡香港，我不想令她的fans討厭我呢，所以我要是喜歡也不敢說了。」

193俾浜崎真緒「咬耳仔」，好羨慕呀！（網上圖片）

被問到第一次上節目感覺如何？浜崎真緒表示心情緊張，她說：「當然緊張了。因為是第一次接受在香港的電視台訪問，還有這一次的訪問內容是從來沒公開過的事情，在訪問時也要看看日本經紀人面色有沒有變。因為公司也不會知道平常私人生活的事情。還有這次訪問真的很想用粵語對答的，但是同時在學習普通話跟粵語，有些時間分不清是普通話跟粵語。對答會很慢還有普通話跟粵語發音混在一起。不想影響大家的拍攝進度，所以還是用日語跟大家對答。」

好想聽浜崎真緒溫柔咁講「X你老母」。（網上圖片）

最後，浜崎真緒被問到在193（郭嘉駿）耳邊說了什麼時，她就有點不好意思地說：「我很溫柔的講『X你老母』，哈哈，因為這句話是香港經理人無論做什麼事都會說的，感覺很好用也是我最熟悉，有時在演出說這句話觀眾都很開心一樣，要是在其他國家這樣說應該是不容許呢，這句話令人覺得香港人都很幽默。怎麼一句髒話就像日本的すみません（不好意思）一直掛在口邊，粵語真的太深奧了！」