陳冠希酒吧開Party獲靚女粉絲迫爆全場　同老婆攬頭攬頸勁煙韌

陳冠希（Edison）在2008年宣布退出娛樂圈之後，專心打理潮牌生意，而他創辦的自家品牌更成為潮流指標，每逢推出新產品都會掀起搶購熱潮！適逢品牌成立20周年，除了在上海舉行大型周年展覽之外，還舉辦了時裝騷，騷後更在上海一間酒吧開Party慶祝圓滿落幕。身為品牌主理人的陳冠希在酒吧即場打碟又Rap，吸引大批粉絲到場支持，現場迫到爆，有現場粉絲更以「真的太擠了呼吸不過來」來形容，可見陳冠希人氣不減，號召力仍強勁！

適逢品牌成立20周年，在上海舉行大型周年展覽。（IG@edisonchen）

時裝騷圓滿落幕。（IG@clot）

好兄弟李璨琛都有到場。（影片截圖）

從網民分享的短片所見，當日陳冠希身穿自家品牌服飾，頭戴Cap帽，頸上還戴着大金鍊，一身打扮潮味十足。而陳冠希好兄弟李璨琛都有到場，陳冠希一邊Rap，一邊隨着音樂節奏擺動，見他被Fans重重包圍，當中更不乏後生靚女，大家紛紛舉起電話狂影，現場氣氛非常熱烈！不少網民都留言激讚：「CD音質啊」、「中國版Kanye West」、「潮流教父」！

被Fans重重包圍。（影片截圖）

狂影！（影片截圖）

好High！（影片截圖）

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而陳冠希老婆秦舒培亦在場，更有網民捕捉到兩人打情罵俏，片中所見，原本陳冠希一邊食煙，一邊同人傾偈，之後秦舒培從後攬住老公，兩公婆有講有笑又「咬耳仔」，相當「煙韌」！

相當「煙韌」！（影片截圖）