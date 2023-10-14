鍾慧冰憶述患血管炎險死經歷　斥私家醫院：用任何嘢都提我幾多錢

現年66歲的鍾慧冰近日開設YouTube Channel大談往事，最新一集她就分享了自己患血管炎險死的經歷，期間更多次哽咽。鍾慧冰憶述2016年時迎來長假期，原本計劃聖誕節上郵輪度假，但就在出發前一晚，她在家中坐在地上研究新買的電腦時，突然感覺腳痹：「我覺得好攰，同埋覺得隻腳好麻痺，有少少痛，感覺好似啲神經壓住好耐咁，好似痹。」之後她就回房瞓覺，雖然仍感到痛楚，但她未有為意。直至翌日鍾慧冰起床時，突然感到雙腳無力：「我隻右腳一掂到地下，我就跌低喇，就瞓咗喺度，我隻腳係完全冇晒力。」令她感到害怕，但又無法站起來，她以為自己中風，於是大叫傭人幫助，由救護車送院。

鍾慧冰憶述患血管炎險死經歷。（YouTube影片截圖）

突然感覺腳痹。（YouTube影片截圖）

要轉院。（YouTube影片截圖）

之後鍾慧冰被送到公立醫院，在急症室等待期間，她感覺手部都開始麻痺，感覺似被電擊，她隨即向醫護人員求救，對方初步認為她有機會是中風，但因該公立醫院設備不足，所以安排她轉院再作檢查。而鍾慧冰轉院後就被安排入腦科病房，並做了多項檢查，包括CT電腦掃描等等，但在等待期間就被身旁病友舉動嚇怕：「左邊有個婆婆，佢講『冚家X，冇藥食嘅，畀咗錢都冇藥食』，我個身好痛，但我不停聽佢講緊粗口，我望一望佢，七、八十歲都好慘。跟住望望右邊，有個比較後生啲嘅女仔，佢就不停揈個頭。我好難過，又覺得自己點解喺咁嘅環境呢？呢個咩地方嚟？」

被安排入腦科病房。（YouTube影片截圖）

病友抱怨。（YouTube影片截圖）

後來鍾慧冰意識到因為該病房住的都是患腦科疾病的病人，由於她被懷疑中風，所以才被安排入住該病房。不過因鍾慧冰當時身體不適，情緒難免受環境影響，所以後來搬到另一個床位。幸好鍾慧冰在醫院遇到之前曾醫治她類風濕病症的醫生，對方診斷她患血管炎，要用很大劑量的藥物醫治，之後再做檢查。出院兩周後，有一日鍾慧冰發現左腳突然「噔」一聲，腳趾開始麻痺，同上次右腳的狀況相似，她即時決定入院檢查，但就選擇到私家醫院。

情緒受影響。（YouTube影片截圖）

確診患血管炎。（YouTube影片截圖）

去私家醫院。（YouTube影片截圖）

雖然鍾慧冰之前已在公立醫院做過檢查，但到私家醫院後就被安排再做掃描，不過完成掃描後，護士就問道：「醫生話我哋睇得唔係好清楚，咁就要落啲顯影劑，慧冰？七千蚊有冇問題呀咁？」令鍾慧冰大感不快：「我當時個感覺好差，我已經瞓咗喺呢個窿度，你突然同我講七千蚊，我突然下意識反應『我係咪喺大陸呀？我而家係咪喺大陸醫院呀』，咁我話『你話要做咁就做啦』，但個感覺唔係幾好囉！之後每次佢哋同我傾偈，用任何物件，佢都提我幾多錢先，但個感覺就好唔良好囉！」最後她同樣被診斷患血管炎。鍾慧冰曾在訪問中提及患血管炎令她手腳無力，猶如癱瘓，連如廁及剪腳甲都要人幫手，期間她更因服食了大量類固醇而令面部腫脹，對外形失去信心的她一度不敢見人，甚至想過跳樓自殺，幸好得到女兒、男友及好友林建明悉心照顧，逐步康復，走出陰霾。

突然被告知要收費7000蚊。（YouTube影片截圖）