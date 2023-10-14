黃榕列三點反擊林寶玉　澄清未曾影響阿儀：誰人借此宣傳路人皆知

「亞視一姐」阿儀（薛影儀）近日因好友黃榕而與經理人林寶玉鬧翻，事緣林寶玉要求黃榕配合阿儀的工作時間表，不要只顧玩樂，但阿儀就大感不滿，除了維護黃榕為人比林寶玉好之外，又堅稱不是被黃榕帶壞，更多次在社交平台公開辱罵林寶玉，大鬧「賤X」、「仆X」等，因而被公司雪藏。日前林寶玉突然宣布AMM亞洲心動娛樂，當時她在接受《香港01》訪問時亦有談及離巢的原因，並揚言不會考慮簽返阿儀。

「亞視一姐」薛影儀（阿儀）與經理人林寶玉鬧翻。（IG@connielam418）

黃榕（右）被指帶壞阿儀。（IG@ching_yee0205）

今日（14日）黃榕就在IG發文，她以「有關近期林寶玉對本人影響阿儀工作的無理指控作以下簡單回覆」為題，列出三點：「每個人都有選擇交朋友的權利，我與阿儀由始致終只是朋友關係，從來沒有金錢上的利益，她喜歡如何安排工作，交甚麼朋友，都是阿儀自行決定；我亦從來沒有利用阿儀去宣傳自己，誰人借此事去宣傳，我相信司馬昭之心，路人皆知；無論如何，我和阿儀將來或現在都是朋友，之後亦不會再作任何回應！」

黃榕在IG發文反擊。（IG@glorianawong）

而阿儀隨後亦有出Post反擊：「呢個係我之前在IG寫報導，d朋友佢哋都話多謝我，我都已經講左好多次，我係冇誤交損友，佢哋姊妹都係我好朋友嚟呀！佢哋都話黃榕係好好人。我講左好多次點解4月9號唔出席活動，我果陣時都有預早通知果日嚟唔到，我叫公司改期，佢又唔肯改，其他我每次工作公司叫我出席活動，我都冇缺席啦！」她更維護好友黃榕：「黃榕一直冇帶壞我，冇利用我，佢好人過寶玉，阿榕有時有活動通知我，有免費嘢搵我，而寶玉佢有活動唔會通知我，上次亞視有個台慶，有個選美活動、博覽館有活動，佢都冇通知我啦！」

阿儀維護好友黃榕。（IG@ching_yee0205）