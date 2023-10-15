梁耀燮偷睇「貓紙」讚香港粉絲好靚　用心準備韓文拼音大合唱

韓國男團HIGHLIGHT主唱梁耀燮昨晚（14日）在香港舉行演唱會《2023 YANG YOSEOP SOLO CONCERT <BITTER SWEET> IN HONG KONG》，他一連送上多首代表曲回饋香港粉絲外，更貼心準備拼音與大家合唱。



梁耀燮又唱又跳大展超穩唱功。（陳穎妍攝）

梁耀燮一開場即連續唱出5首歌曲，邊唱邊跳大曬紮實唱功。貼心的他唱出《Pretty》時更在熒幕上準備了中文寫成的韓文歌詞拼音，讓全場粉絲一同大合唱。梁耀燮一場來到香港當然少不了用廣東話與大家打招呼，他講到：「大家好，我係耀燮。」說罷即扮出害羞的表情獲讚可愛。梁耀燮更準備了「貓紙」，不時拿起「貓紙」讚香港粉絲「好靚啊」，場面搞笑。繼三月後再度訪港，他表示終於可以帶住個人演唱會來港所以更期待。

梁耀燮不時拿出貓紙出貓，獲粉絲大讚可愛。（陳穎妍攝）

為了與現場粉絲合唱，梁耀燮特別準備了拼音歌詞。（陳穎妍攝）

梁耀燮帶來了《Caffeine》和《BRAIN》等大熱歌，他亦與香港粉絲約定，下次將帶HIGHLIGHT成員來港，並承諾不論組合或個人歌手身份，都會為大家繼續唱好歌。他坦言練習時會有無力感，但是當在大家面前表演時又感覺獲得一種超能力。最後二度Encore部分，梁耀燮手持手機自拍與粉絲合唱《LOVE DAY》圓滿結束首個香港個人演唱會。

梁耀燮今年二度訪港，承諾下次會帶HIGHLIGHT成員一同來開騷。（陳穎妍攝）

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