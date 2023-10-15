Taylor Swift與欖球員男友首度公開放閃　男方自爆性癖好鍾情呢味

美國天后Taylor Swift與影星Joe Alwyn結束七年情後，火速搭上樂隊1975主音Matthew Healy又極速分手，但回復單身不夠3個月又展開新戀情，上月傳出她跟欖球員Travis Kelce撻著，日前仲帶埋成班朋友支持男友比賽，到昨日（14日）兩人終於公開放閃宣告戀情！

Taylor Swift與Travis Kelce終於公開放閃！（視覺中國）

自與Taylor Swift交往後，Travis Kelce名氣大增，隨即被外媒挖出不少黑歷史，他曾自爆年幼時曾因與老師爭執並掟櫈因而被趕出校，長大後因吸大麻而荒廢學業，更因而過不到毒檢而被趕出所屬的大學美式足球隊；情史方面，眾所周知Taylor Swift的前男友多到數埋腳指都唔夠，而Travis Kelce亦不輸蝕，2016年於真人騷節目《Catching Kelce》同時與50名女性交往，最後選擇了Maya Benberry拍拖，但因偷食而離離合合多次。

Taylor Swift現身男友比實現場，仲順便見埋家長，旁為Travis Kelce的母親。（視覺中國）

除了被挖情史，有媒體亦回帶Travis Kelce過去大談性癖好的內容，他直認喜歡女伴為他口交，又表示在第四次約會前一定要上床，如果對方拒絕的話，就無法發展下去，他又指不喜歡熱愛自拍的女性，但不介意隆胸。