MAMAMOO+雙兔襲港開騷　頌樂玟星12月會展約粉絲慶祝聖誕

韓國人氣女團MAMAMOO成員頌樂與玟星所組成的小分隊MAMAMOO+，將於12月20日舉行《MAMAMOO+ 1ST FAN CONCERT [TWO RABBITS CODE] - ASIA TOUR in HONG KONG》，攜新歌提前與香港粉絲慶祝冬至及聖誕節。



MAMAMOO+香港演唱會將於12月20日，假香港會議展覽中心Hall 5BC舉行。門票分為1580港元、1180港元及780港元並將於10月17日起公開發售，觀眾將有機會參加單獨合照、團體合照、觀看綵排、簽名海報等多項粉絲福利的抽籤活動。MAMAMOO+上月在首爾為首個亞洲巡迴Fan Concert揭幕，二人在帶來20多首歌曲，又將大部分歌曲重新編製，讓粉絲有耳目一新的感覺。

MAMAMOO+香港演唱會將於12月20日，假香港會議展覽中心Hall 5BC舉行。

多款週邊供粉絲購買。

小分隊MAMAMOO+是由MAMOMOO隊長頌樂及Rapper玟星組成，隊名蘊含着超越MAMAMOO，音樂與活動不受限制，無限擴張的意思。組合去年8月推出首支單曲《Better》大獲好評，今年先後推出3張專輯及單曲並為主打歌《dangdang》編排雙人兔子舞，一度掀起話題，堪稱「最強小分隊」。

MAMAMOO+唱功紮實又稱「最強小分隊」。