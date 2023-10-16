混血女星拍片分享健美心得　被指撞樣秦舒培最難忘跟陳冠希關係

44歲的混血女星Maggie Q，曾拍過多齣膾炙人口的電影，包括《特警新人類2》及《赤裸特工》等，而她跟吳彥祖及陳冠希的三角關係，至今仍為人津津樂道。近年Maggie Q返回美國發展，更當上了健美KOL，近日她在小紅書分享的視頻，卻被誤認是陳冠希太太秦舒培，之後網民幫其澄清後，大家也說怪不得陳冠希會鍾情秦舒培。

陳冠希跟Maggie Q曾傳出緋聞。（微博圖片）

Maggie Q的父親擁有愛爾蘭和波蘭血統，媽媽則是越南人，後移居美國，Maggie Q在美國出世，卻於香港出道，21歲時跟陳冠希拍攝《特警新人類2》，二人更傳出緋聞，當時Maggie Q跟吳彥祖拍拖，有傳因為陳冠希介入而分手收場，之後一度進軍荷李活發展，接連參演《職業特工隊3》、《虎膽龍威4.0》等，人氣高企。

Maggie Q拍片分享健美心得。（小紅書）

近年Maggie Q在美國當上健美KOL，不時拍片分享健康心得及飲食之道，近日她拍片講食木瓜籽防寄生蟲，吊帶背心的她，身材依舊火辣，但混血兒始終唔襟老，額角甚高，皮膚粗糙，而片段在小紅書瘋傳，網民竟然誤認她是陳冠希太太秦舒培，其後有網民幫她澄清，又有網民指曾看過她年青的照片，非常靚女，還說怪不得陳冠希會喜歡秦舒培。